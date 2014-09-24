Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні

Повідомили, як ДКП «Луцьктепло» нараховувало тариф за послуги з централізованого опалення у січні.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу збуту ДКП «Луцьктепло»розповіла, що середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі, становила +1,47 градуса. Натомість середня фактична температура склала -3,74 градуса.Відтак, підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні в розмірі 55,75 гривні за «квадрат».«Якщо нарахування було значно вище від базового тарифу, ми проводили перевірки роботи лічильників і складали відповідні акти. Ми перевіряли будинки тепловізором. Є підтвердження того, що нарахування провели правильно», - сказала вона.