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Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні

Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні
Повідомили, як ДКП «Луцьктепло» нараховувало тариф за послуги з централізованого опалення у січні.

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник відділу збуту ДКП «Луцьктепло» Ірина Лупікова розповіла, що середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі, становила +1,47 градуса. Натомість середня фактична температура склала -3,74 градуса.

Відтак, підприємство провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні в розмірі 55,75 гривні за «квадрат».

«Якщо нарахування було значно вище від базового тарифу, ми проводили перевірки роботи лічильників і складали відповідні акти. Ми перевіряли будинки тепловізором. Є підтвердження того, що нарахування провели правильно», - сказала вона.


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Теги: тарифи, тепло, Луцьктепло
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Коментарі 1
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Нараховує тисячі за холодну воду якщо не подав показники пару місяців,фірташ пару коефіцієнтів крутить та передплату,ці тепловізор.хто не згоден подавайте в суд.парочку адвокатів щоб заплатити квітанцію.подавати суд це і мєсні кажуть і верховні жреці.тобто крути лахатрон на мільцони громадян поки аони не підуть всі в суд по одному?
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