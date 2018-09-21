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У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу

У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську жителі 35-го та 33-го будинків на бульварі Шевченка, поряд з яким мають звести житловий комплекс із вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями, виступають проти нового будівництва.

Люди зазначають, що про спорудження 3-поверхового будинку дізналися випадково перед громадськими слуханнями, на яких розглядали детальний план території, - пише Буг.

“На громадські слухання у міську раду 30-го січня нас не запросили, та дізнавшись випадково ми прийшли та написали заяву, що проти будівництва. Представлення проекту було завуальовано, чітких відповідей на запитання по дотриманню ДБН не давали. Ми проти забудови, проти вирубування скверу, проти паркінгу під нашими вікнами, проти порушення зоновості”, – зазначають мешканці.

Жителі двоповерхового будинку №35, в якому у ніч на 20-те листопада 2016-го року стався вибух газу, зазначають, що ремонт провели не капітально, а на скільки дозволяли кошти.

Нагадаємо, під час вибуху постраждало 8 квартир. На відновлення будинку виділили мільйон 600 тисяч гривень, в тому числі 900 з міського бюджету.

Люди говорять, що у будинку залишилися тріщини, є вони і в сусідньому 33-му, тому нового будівництва стіни не витримають. Будинок, який переніс вибух газу, скріплений решітками.

Жителі будинків, поруч з яким планують звести житловий комплекс також говорять, що вони прийшли на сесію Нововолинської міської ради 20-го лютого, де приймалося рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою.

“Порядок, як себе вести на сесії, не знали, сіли в залі. Нас попросили звільнити місця, бо там сидять депутати. Сторонський, який прекрасно знав, хто ми, міг би сказати, під яким номером наше питання і запросити нас на його розгляд. Ми б почекали в коридорі. Поки ми вийшли і пішли реєструватися на прийом до Рожелюка, тим часом депутати проголосували”, – кажуть мешканці.

Чому жителі будинку №35 та №33 на бульварі Шевченка проти зведення житлового комплексу з вбудованим торгово-офісним приміщенням та про реставрацію 35-го будинку після вибуху газу дивіться детальніше у відеозаписі з прямого ефіру інтернет-видання «БУГ».



У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу
У Нововолинську – скандал через будівництво житлового комплексу

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Теги: будівництво, Волинь
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