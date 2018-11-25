Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів
Сьогодні, 05:16
З 18 по 24 лютого в Харкові проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів.
Його учасниками були майже три сотні спортсменів з 24-х областей України. Волинь представляли п'ятеро боксерів у різних вагових категоріях, - пише КовельПост.
Проте, лише ковельчанину вдалося здобути нагороду.
Вихованець Ковельського боксерського клубу «Панчер» Владислав Дудар у ваговій категорії 70 кг виборов «бронзову» нагороду. Готував юнака до змагань тренер-викладач Микола Потапюк.
За результатами змагань абсолютну першість у медальному заліку посіла збірна команда Харківської області, яку представляло 28 спортсменів. В їх активі 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі.
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Його учасниками були майже три сотні спортсменів з 24-х областей України. Волинь представляли п'ятеро боксерів у різних вагових категоріях, - пише КовельПост.
Проте, лише ковельчанину вдалося здобути нагороду.
Вихованець Ковельського боксерського клубу «Панчер» Владислав Дудар у ваговій категорії 70 кг виборов «бронзову» нагороду. Готував юнака до змагань тренер-викладач Микола Потапюк.
За результатами змагань абсолютну першість у медальному заліку посіла збірна команда Харківської області, яку представляло 28 спортсменів. В їх активі 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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