Чоловікові, якого зловили у Луцьку з набоями, «світить» 7 років тюрми

За незаконне поводження із боєприпасами чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.Нагадаємо, що у кінці січня цього року, на зупинці громадського транспорту в Луцьку поліцейські області вилучили у 41-річного жителя сусідньої Львівської області 50 набоїв калібру 5,6 мм, – інформує ГУНП у Волинській області.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучені набої направили на дослідження. Експерти з’ясували, що вилучене – боєприпаси придатні для стрільби.Слідчі повідомили 41-річному жителю Львівської області про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.