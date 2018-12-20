На Волині зловили браконьєра з рушницею





Сталося це на території Великоглушанського лісництва, що неподалік села Мала Глуша, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



На чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 85 КУпАП та призначено розгляд справи про накладення адміністративного стягнення. Рушницю вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі учора, 26 лютого, працівники державної лісової охорони затримали браконьєра, який незаконно полював з незареєстрованою рушницею.Сталося це на території Великоглушанського лісництва, що неподалік села Мала Глуша, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.На чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 85 КУпАП та призначено розгляд справи про накладення адміністративного стягнення. Рушницю вилучили.

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