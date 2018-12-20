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На Волині зловили браконьєра з рушницею

На Волині зловили браконьєра з рушницею
У Любешівському районі учора, 26 лютого, працівники державної лісової охорони затримали браконьєра, який незаконно полював з незареєстрованою рушницею.

Сталося це на території Великоглушанського лісництва, що неподалік села Мала Глуша, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

На чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 85 КУпАП та призначено розгляд справи про накладення адміністративного стягнення. Рушницю вилучили.


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Теги: браконьєр
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