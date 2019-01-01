Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого

На Волині 28 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00 Магазин, церква, пилорама с. Галинівка, вул. Центральна, Львівська, Хмелева2. ЗТП-43 Л-2 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський, вул. І.Проскури, Мілашенкова, Курченко, Г.Косинки, Міцкевича1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 554 с.Терешківці 09:00-17:00 ТзОВ "Волинь Нова" Млин с. Терешківці:вул. Набережнавул. Миру1 ПЛ-04кв л-2 від ЩТП-288 заміна опор 9:00-17:00 с.Лежниця вул. Центральна2 ПЛ-04кв Л-1 від ЩТП-134 чистка траси 9:00-17:00 смт Іваничі вул.Колгоспна Дубинка1. КТП-296 Л-1 09:00 – 13:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Горького, вул.. Неродів2. КТП-296 Л-2 13:00 – 17:00 ПП Північук І.А. м. Камінь -Каширський, вул.. Горького, вул.. Неродів, вул.. 1грудня.5. ПЛ-10кВ Л-86-02 10:00 – 16:00 с.Стобихва: ФАП, Токарчук С.П., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція).с.Великий Обзир: Скважина, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Школа, Дитсадок, Лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада (магазин, контора, Аптека), Церква, ПП Скоць Л.А., ПП Токарчук С.П., ПП Смолярчук А.П.с.Малий Обзир: ПП Півень О.М., ПП Цьопич В.М. с.Малий Обзир, с.Великий Обзир, с.Стобихва.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-124 9:30 – 17:00 Полонківське споживче товариство – контора, магазинЦеркваПАТ "Укртелеком" – АТСФОП Каленюк Олена Анатоліївна - магазин с. Полонка вул. Перемоги (частково), Заводська, Миру, Молодіжна1 пл-10 л 52-02 від лр-146 до лвн-255 9:00 – 17:00с.Нудиже2 пл-0.4 ктп-1819:00 – 17:00с.Кам"янка1. 10:00 - 17:00Магазини, сБК, АТС, Укрпошта, Любешівагроліс, старостинський округ. с. Залізниця, вул.Лісоградська (частково), Золотаренка (частково)1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 УТОС м.Нововолинськвул.Дорогиничівськавул.Петровапров.Новийвул.Автобусна, 141. 9:00-17:00 смт.Дубище пожежна частина №7, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Крижівка млин, пилорама3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.8 Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище контори, магазини, деревообробний цех, школа №3, котельня, школа-інтернат, торговий павільйон, перукарня, торговий кіоск, м.Рожище вул.Сковороди, Промислова,Я.Мудрого, Набережна, Зарічна,12-44, Сухарєва, Макаренка, Промислова, 2-13, К.Шилокадзе, 3-37,2-42 .9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова10 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева 140-158, 127-159