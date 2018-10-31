Росіянину дали в оренду землю у Луцьку

У Луцьку громадянину Російської Федераціїдали на умовах оренди земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Степовій.Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Начальник управління земельних ресурсіврозповів, що на цій земельній ділянці є житловий будинок, який перебуває у приватній власності.Йдеться про оренду 0,0548 га строком на 25 років.Він зауважив, що у місті є багато випадків, коли майно переходить у спадок. При цьому, іноземці не мають права на приватизацію.Спочатку проект рішення не підтримали, однак після повторного голосування більшість депутатів проголосувала «за».