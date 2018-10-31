Росіянину дали в оренду землю у Луцьку
Сьогодні, 11:25
У Луцьку громадянину Російської Федерації Михайлу Кордунову дали на умовах оренди земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Степовій.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що на цій земельній ділянці є житловий будинок, який перебуває у приватній власності.
Йдеться про оренду 0,0548 га строком на 25 років.
Він зауважив, що у місті є багато випадків, коли майно переходить у спадок. При цьому, іноземці не мають права на приватизацію.
Спочатку проект рішення не підтримали, однак після повторного голосування більшість депутатів проголосувала «за».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що на цій земельній ділянці є житловий будинок, який перебуває у приватній власності.
Йдеться про оренду 0,0548 га строком на 25 років.
Він зауважив, що у місті є багато випадків, коли майно переходить у спадок. При цьому, іноземці не мають права на приватизацію.
Спочатку проект рішення не підтримали, однак після повторного голосування більшість депутатів проголосувала «за».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019
Сьогодні, 11:32
Росіянину дали в оренду землю у Луцьку
Сьогодні, 11:25
На «Ягодині» у сумці чоловіка знайшли 16 тисяч набоїв
Сьогодні, 11:15
У волинській лікарні можна перевірити свої кістки на міцність
Сьогодні, 11:01