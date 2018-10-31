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Росіянину дали в оренду землю у Луцьку

Росіянину дали в оренду землю у Луцьку
У Луцьку громадянину Російської Федерації Михайлу Кордунову дали на умовах оренди земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Степовій.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що на цій земельній ділянці є житловий будинок, який перебуває у приватній власності.

Йдеться про оренду 0,0548 га строком на 25 років.

Він зауважив, що у місті є багато випадків, коли майно переходить у спадок. При цьому, іноземці не мають права на приватизацію.

Спочатку проект рішення не підтримали, однак після повторного голосування більшість депутатів проголосувала «за».

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Теги: земля, оренда
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