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Копи розшукали шацьких вандалів, більшість – діти

Копи розшукали шацьких вандалів, більшість – діти
За допомогою камер відеоспостереження патрульні знайшли осіб, які дебоширили у Шацьку.

Про це повідомили на сайті Шацької ОТГ.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютогопо вул. С. Шковороди в селищі Шацьк невідомі пошкодили камінням рекламний банер, перекинули рекламний щит, лавочки та смітники.

За повідомленням Шацького відділення поліції правопорушниками виявились четверо молодих жителів смт Шацьк, троє з яких - неповнолітні.

Довідково:

16 камер відеоспостереження були встановлені в смт Шацьк у 2018 році в рамках проекту "Безпечний Шацьк - безпечний відпочинок", який фінансувався за кошти місцевого та обласного бюджетів.

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Теги: вандали, Шацьк, кримінал
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