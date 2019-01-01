Копи розшукали шацьких вандалів, більшість – діти





Про це повідомили на сайті Шацької ОТГ.



Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютогопо вул. С. Шковороди в селищі Шацьк невідомі



За повідомленням Шацького відділення поліції правопорушниками виявились четверо молодих жителів смт Шацьк, троє з яких - неповнолітні.



Довідково:



16 камер відеоспостереження були встановлені в смт Шацьк у 2018 році в рамках проекту "Безпечний Шацьк - безпечний відпочинок", який фінансувався за кошти місцевого та обласного бюджетів.

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