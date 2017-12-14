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У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64

У Луцьку відремонтували лише 4 двори із 64
У Луцьку відремонтували лише 4 прибудинкові території із 64 затверджених у переліку.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, скільки дворів та вулиць відремонтували у 2018 році. Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що капітальний ремонт виконали на чотирьох дорогах із з 25-ти. Також відремонтували чотири двори із 64.

«Але робились роботи по вулицях, які мали перехідний характер з 2017 року», - додав Озінович.

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Теги: ремонт, двори
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