У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО





Відеозапис виклав у мережу блогер Геннадій Мохненко, – передає



В основній програмі хор виконав пісні Володимира Висоцького, Олександри Пахмутової та інших авторів.



А після 60-ї хвилини пролунала пісня “На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців” Андрія Козловського.



У грайливій формі російські хористи співали такі слова:



“На подводной лодочке с атомным моторчиком



Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн



Пересек Атлантику и зову наводчика:



“Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!”



Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!



Здравствуй, новая земля неприятеля!



И на самолетике сверху друг мой Вовочка



Не с пустыми люками в гости прилетел,



На подводной лодочке да с атомным моторчиком



Экипаж веселую песенку запел.



Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!



Ты гори, гори земля неприятеля!



Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,



Спят усталые игрушки, негры тихо спят,



Ты прости, Америка, хорошая Америка,



Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.



Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!



Пополам гори земля неприятеля!”



Як зазначають російські ЗМІ, хор виклав відео концерту у Вконтакте.





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