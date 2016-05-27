У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
“Концертний хор Санкт-Петербурга” на концерті в Ісаакіївському соборі до Дня захисника Вітчизни 23 лютого виконав пісню про атомне бомбардування США.
Відеозапис виклав у мережу блогер Геннадій Мохненко, – передає УП.
В основній програмі хор виконав пісні Володимира Висоцького, Олександри Пахмутової та інших авторів.
А після 60-ї хвилини пролунала пісня “На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців” Андрія Козловського.
У грайливій формі російські хористи співали такі слова:
“На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
“Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!”
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!”
Як зазначають російські ЗМІ, хор виклав відео концерту у Вконтакте.
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Відеозапис виклав у мережу блогер Геннадій Мохненко, – передає УП.
В основній програмі хор виконав пісні Володимира Висоцького, Олександри Пахмутової та інших авторів.
А після 60-ї хвилини пролунала пісня “На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців” Андрія Козловського.
У грайливій формі російські хористи співали такі слова:
“На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
“Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!”
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!”
Як зазначають російські ЗМІ, хор виклав відео концерту у Вконтакте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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