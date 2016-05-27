вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО

У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
“Концертний хор Санкт-Петербурга” на концерті в Ісаакіївському соборі до Дня захисника Вітчизни 23 лютого виконав пісню про атомне бомбардування США.

Відеозапис виклав у мережу блогер Геннадій Мохненко, – передає УП.

В основній програмі хор виконав пісні Володимира Висоцького, Олександри Пахмутової та інших авторів.

А після 60-ї хвилини пролунала пісня “На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців” Андрія Козловського.

У грайливій формі російські хористи співали такі слова:

“На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

“Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!”

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!”

Як зазначають російські ЗМІ, хор виклав відео концерту у Вконтакте.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хор, собор, бомбардування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні лучани взяли афтографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
Показали, як виглядали луцькі водовози майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:22
У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки
Сьогодні, 01:34
Схожі новини
У суботу кияни зможуть почути концерт з дзвонами У суботу кияни зможуть почути концерт з дзвонами
27 травень, 2016, 00:34
Владика Михаїл їздив на інтронізацію Епіфанія у Київ Владика Михаїл їздив на інтронізацію Епіфанія у Київ
04 лютий, 15:15
Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО
14 січень, 02:36
У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
11 січень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні лучани взяли афтографи у дитячих письменників. ФОТО
Сьогодні, 05:41
 0
У російському соборі хор заспівав про атомне бомбардування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:27
 0
Показали, як виглядали луцькі водовози майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:22
 0
У луцькому ліцеї школярам подали підгорілий сніданок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
 0
До 15 тисяч гривень: в Україні хочуть обмежити використання готівки
Сьогодні, 01:34
 0
Медіа
відео
1/8