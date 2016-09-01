Без спецодягу та техніки: волинський рятувальник витягнув з пожежі стареньку односельчанку. ФОТО





Дивовижну історію порятку оприлюднили на



21 лютого у селі Верба Володимир-Волинського району обідньої пори трапилась пожежа в цегляному житловому будинку. Рятувальників викликали об 14:29.



Ще до прибуття до місця пожежі першого підрозділу служби «101» співробітник 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинський старшина служби цивільного захисту Ярослав Карачун, який проживає по-сусідству і перебуває у відпустці, проявив сміливість та евакуював із палаючої будівлі власницю будинку, 89-річну Марію Г.



О 14:40 на місце пожежі прибуло чергове відділення 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Овадне. Залучено три одиниці техніки, вогнеборці подали на гасіння 2 спеціальних пожежних водяних стволи.



О 15:09 пожежу ліквідували, вогнем знищено: 35м2 шиферної покрівлі, речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Ось так стисло і сухо в оперативних зведеннях подається інформація про рятування людини. Насправді того дня події вирували неабияк, а рятувальник Ярослав Карачун доклав неймовірних зусиль для порятунку із палаючого будинку жінки літного віку.



«Я обрізувала дерева і чула дим, – розповідає про події 21 лютого односельчанка Тамара Шипа. – Думала, що хтось щось палить, а як підняла голову то побачила пожежу. Коли прибігла, то бачила як Славік вивів Марію Андріїівну. Вона заклякла, як заторможена була, бо ж старша вже, у віці, ми її відпоїли каплями і забрали до хати. Якби не він, то й не жила б досі».



Того дня він спокійно годував на кухні 3-річного синочка, спілкуючись з ним, насолоджувався тихими, і такими рідкими хвилинами сімейного щастя, оскільки нарешті пішов у відпустку і йому хотілося дати максимум уваги рідній кровиночці.



Цю сімейну ідилію порушив телефонний дзвінок. Оскільки рятувальник це не лише професія, а стан душі, то і у відпустці, вдень чи вночі неважливо, але працівники ДСНС завжди беруть слухавку, коли телефонують з роботи.



«Славік, у тебе в селі пожежа, хата горить. Допоможеш? – запитували колеги. – Запам’ятовуй адресу…» Але у цьому потреби не було, він вже вискочив на вулицю, побачив дим над хатою, що через дорогу.



Далі все було як у кіно: швидко і, як кажуть, на автоматі. Стріляв шифер на даху хати, де проживала одинока старенька сусідка Марія Андріївна, густий дим виривався через покрівлю на волю. Все це вірні ознаки того, що ще трохи і вся хата буде охоплена вогнем. Доки із райцентру прибудуть колеги, 89-річна жінка, яка знаходилася у будинку, могла загинути.



Густий дим виповзав з вікна кухні, тож Ярослав заскочив у будинок та найперше кинувся туди – вогонь та дим суцільною стіною вже майже знищили приміщення кухні, він погукав сусідку, вона не відізвалася.



«Значить спить у кімнаті», – подумав Ярослав, і побіг через коридор до кімнат. Оскільки апарату для захисту органів дихання у нього не було, а стовп їдучого диму вже заповнив весь прохід до стелі, він навприсядки, де й поповзом, дістався однієї з кімнат будинку. Погукав, не відізвалася. У другу кімнату – спочатку тиша, прислухався і ніби почув звуки.



«Ходіть, я допоможу, у вас з кухні хата горить – сказав пенсіонерці, яка лежала на ліжку, – тільки швидше, прошу вас!». Він вивів її на вулицю, сусіди її забрали до себе, а сам кинувся перекривати газ, а ще встиг вирвати руками секцію металевої огорожі біля будинку, щоб проїхав пожежний автомобіль відразу до вікна кухні, де був осередок пожежі. На все це пішло лічені хвилини. Бо рівно за 11 хвилин від моменту повідомлення про пожежу на місце події примчали працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.



За словами очевидця події Бориса Наумчука, Ярослав Карачун справжній українець, бо не злякався вогню і врятував людині життя.



Завдяки оперативності рятувальника та небайдужим людям, які вчасно побачили дим та зателефонували до служби порятунку, вдалося врятувати і пенсіонерку, і її будинок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині співробітник ДСНС, перебуваючи у відпустці, врятував на пожежі пенсіонерку.Дивовижну історію порятку оприлюднили на сайті відомства 21 лютого у селі Верба Володимир-Волинського району обідньої пори трапилась пожежа в цегляному житловому будинку. Рятувальників викликали об 14:29.Ще до прибуття до місця пожежі першого підрозділу служби «101» співробітник 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинський старшина служби цивільного захисту, який проживає по-сусідству і перебуває у відпустці, проявив сміливість та евакуював із палаючої будівлі власницю будинку, 89-річнуО 14:40 на місце пожежі прибуло чергове відділення 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Овадне. Залучено три одиниці техніки, вогнеборці подали на гасіння 2 спеціальних пожежних водяних стволи.О 15:09 пожежу ліквідували, вогнем знищено: 35м2 шиферної покрівлі, речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Ось так стисло і сухо в оперативних зведеннях подається інформація про рятування людини. Насправді того дня події вирували неабияк, а рятувальник Ярослав Карачун доклав неймовірних зусиль для порятунку із палаючого будинку жінки літного віку.«Я обрізувала дерева і чула дим, – розповідає про події 21 лютого односельчанка. – Думала, що хтось щось палить, а як підняла голову то побачила пожежу. Коли прибігла, то бачила як Славік вивів Марію Андріїівну. Вона заклякла, як заторможена була, бо ж старша вже, у віці, ми її відпоїли каплями і забрали до хати. Якби не він, то й не жила б досі».Того дня він спокійно годував на кухні 3-річного синочка, спілкуючись з ним, насолоджувався тихими, і такими рідкими хвилинами сімейного щастя, оскільки нарешті пішов у відпустку і йому хотілося дати максимум уваги рідній кровиночці.Цю сімейну ідилію порушив телефонний дзвінок. Оскільки рятувальник це не лише професія, а стан душі, то і у відпустці, вдень чи вночі неважливо, але працівники ДСНС завжди беруть слухавку, коли телефонують з роботи.«Славік, у тебе в селі пожежа, хата горить. Допоможеш? – запитували колеги. – Запам’ятовуй адресу…» Але у цьому потреби не було, він вже вискочив на вулицю, побачив дим над хатою, що через дорогу.Далі все було як у кіно: швидко і, як кажуть, на автоматі. Стріляв шифер на даху хати, де проживала одинока старенька сусідка Марія Андріївна, густий дим виривався через покрівлю на волю. Все це вірні ознаки того, що ще трохи і вся хата буде охоплена вогнем. Доки із райцентру прибудуть колеги, 89-річна жінка, яка знаходилася у будинку, могла загинути.Густий дим виповзав з вікна кухні, тож Ярослав заскочив у будинок та найперше кинувся туди – вогонь та дим суцільною стіною вже майже знищили приміщення кухні, він погукав сусідку, вона не відізвалася.«Значить спить у кімнаті», – подумав Ярослав, і побіг через коридор до кімнат. Оскільки апарату для захисту органів дихання у нього не було, а стовп їдучого диму вже заповнив весь прохід до стелі, він навприсядки, де й поповзом, дістався однієї з кімнат будинку. Погукав, не відізвалася. У другу кімнату – спочатку тиша, прислухався і ніби почув звуки.«Ходіть, я допоможу, у вас з кухні хата горить – сказав пенсіонерці, яка лежала на ліжку, – тільки швидше, прошу вас!». Він вивів її на вулицю, сусіди її забрали до себе, а сам кинувся перекривати газ, а ще встиг вирвати руками секцію металевої огорожі біля будинку, щоб проїхав пожежний автомобіль відразу до вікна кухні, де був осередок пожежі. На все це пішло лічені хвилини. Бо рівно за 11 хвилин від моменту повідомлення про пожежу на місце події примчали працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського.За словами очевидця події, Ярослав Карачун справжній українець, бо не злякався вогню і врятував людині життя.Завдяки оперативності рятувальника та небайдужим людям, які вчасно побачили дим та зателефонували до служби порятунку, вдалося врятувати і пенсіонерку, і її будинок.

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