Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО

У Луцьку поліцейські затримали зловмисницю, яка викрадала в жінок сережки.Жінку обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи крадіжок на території міста. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру в інкримінованих злочинах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард.Правопорушницею виявилася раніше судима 39-річна жителька Львівської області, яка тимчасово проживала у Луцьку. Її обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи таких злочинів на території міста.Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисницю за вчинення крадіжок розшукує також і поліція Львівщини.«Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі, слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив, заступник начальника Луцького відділу поліції.