Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО

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У Луцьку поліцейські затримали зловмисницю, яка викрадала в жінок сережки.
Жінку обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи крадіжок на території міста. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру в інкримінованих злочинах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
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Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард.
Правопорушницею виявилася раніше судима 39-річна жителька Львівської області, яка тимчасово проживала у Луцьку. Її обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи таких злочинів на території міста.
Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисницю за вчинення крадіжок розшукує також і поліція Львівщини.
«Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі, слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Аркадій Найдич, заступник начальника Луцького відділу поліції.
Поліція Волині звертається до жителів області, котрі потерпіли від протиправних дій зловмисниці, невідкладно повідомити про це поліцію за адресою: м. Луцьк вулиця Грибоєдова, 2, або за наступними номерами телефонів: 0332-24-22-92 чи «102».
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Жінку обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи крадіжок на території міста. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру в інкримінованих злочинах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки
Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард.
Правопорушницею виявилася раніше судима 39-річна жителька Львівської області, яка тимчасово проживала у Луцьку. Її обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи таких злочинів на території міста.
Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисницю за вчинення крадіжок розшукує також і поліція Львівщини.
«Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі, слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Аркадій Найдич, заступник начальника Луцького відділу поліції.
Поліція Волині звертається до жителів області, котрі потерпіли від протиправних дій зловмисниці, невідкладно повідомити про це поліцію за адресою: м. Луцьк вулиця Грибоєдова, 2, або за наступними номерами телефонів: 0332-24-22-92 чи «102».
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