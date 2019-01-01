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Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО

Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
У Луцьку поліцейські затримали зловмисницю, яка викрадала в жінок сережки.

Жінку обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи крадіжок на території міста. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зловмисницю затримали та повідомили їй про підозру в інкримінованих злочинах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

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Співробітники кримінальної поліції Луцька встановили особу зловмисниці, яка удаючи, що допомагає застебнути потерпілій жінці сережку, викрадала в неї прикрасу. Викрадені речі вона здавала у ломбард.

Правопорушницею виявилася раніше судима 39-річна жителька Львівської області, яка тимчасово проживала у Луцьку. Її обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше семи таких злочинів на території міста.

Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО


Окрім цього, з’ясувалося, що зловмисницю за вчинення крадіжок розшукує також і поліція Львівщини.

«Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі, слідчі повідомили громадянці про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Аркадій Найдич, заступник начальника Луцького відділу поліції.

Поліція Волині звертається до жителів області, котрі потерпіли від протиправних дій зловмисниці, невідкладно повідомити про це поліцію за адресою: м. Луцьк вулиця Грибоєдова, 2, або за наступними номерами телефонів: 0332-24-22-92 чи «102».


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Теги: крадіжка, кримінал
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