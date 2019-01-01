«Смугастий носоріг» у «Промені» підготував дітям сюрпризи до 8 березня*

Не знаєш що подарувати своїй крихітці на 8 березня? Тоді помічники Смугастого можуть тобі допомогти, адже підготували подарунковий сертифікат на послуги в «Долині Смугастого»!Що туди входить?- 30 хвилин у великому лабіринті, де безліч крутих перешкод, гірок, басейн з кульками та багато іншого;- дитячий манікюр який не шкодить здоров’ю малечі, адже майстри використовують професійну дитячу косметику;- блискуче глітерне тату, яке так яскраво доповнить образ!Придбай сертифікат за зниженою ціною – 65 гривень!Довідка: +380 (66) 755 07 57РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2