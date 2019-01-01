«Смугастий носоріг» у «Промені» підготував дітям сюрпризи до 8 березня*
Сьогодні, 18:20
Не знаєш що подарувати своїй крихітці на 8 березня? Тоді помічники Смугастого можуть тобі допомогти, адже підготували подарунковий сертифікат на послуги в «Долині Смугастого»!
Що туди входить?
- 30 хвилин у великому лабіринті, де безліч крутих перешкод, гірок, басейн з кульками та багато іншого;
- дитячий манікюр який не шкодить здоров’ю малечі, адже майстри використовують професійну дитячу косметику;
- блискуче глітерне тату, яке так яскраво доповнить образ!
Придбай сертифікат за зниженою ціною – 65 гривень!
Довідка: +380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
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Що туди входить?
- 30 хвилин у великому лабіринті, де безліч крутих перешкод, гірок, басейн з кульками та багато іншого;
- дитячий манікюр який не шкодить здоров’ю малечі, адже майстри використовують професійну дитячу косметику;
- блискуче глітерне тату, яке так яскраво доповнить образ!
Придбай сертифікат за зниженою ціною – 65 гривень!
Довідка: +380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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