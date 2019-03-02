В Китаї люди б'ються за лімітовану серію чашок у формі котячої лапи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:39
У Китаї мережа американських кав’ярень Starbucks 26 лютого випустила лімітовану колекцію чашок Cat Paw Cup, присвячену весняному цвітінню вишні.
Кухлі у формі котячої лапи стали причиною заворушень, - пишуть Факти ICTV.
Відвідувачі за кілька годин до відкриття кав’ярень шикувалися в черги і навіть влаштовували бійки.
У мережі багато відеороликів, знятих свідками, на яких люди сварилися і билися, намагаючись дістати скляний кухоль з подвійними стінками, що нагадує котячу лапу.
Коштує така чашка 199 юанів – близько 800 грн. До 3 березня вони будуть у продажу в кав’ярнях Starbucks і онлайн.
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Кухлі у формі котячої лапи стали причиною заворушень, - пишуть Факти ICTV.
Відвідувачі за кілька годин до відкриття кав’ярень шикувалися в черги і навіть влаштовували бійки.
У мережі багато відеороликів, знятих свідками, на яких люди сварилися і билися, намагаючись дістати скляний кухоль з подвійними стінками, що нагадує котячу лапу.
Коштує така чашка 199 юанів – близько 800 грн. До 3 березня вони будуть у продажу в кав’ярнях Starbucks і онлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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