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В Китаї люди б'ються за лімітовану серію чашок у формі котячої лапи. ВІДЕО

В Китаї люди б'ються за лімітовану серію чашок у формі котячої лапи. ВІДЕО
У Китаї мережа американських кав’ярень Starbucks 26 лютого випустила лімітовану колекцію чашок Cat Paw Cup, присвячену весняному цвітінню вишні.

Кухлі у формі котячої лапи стали причиною заворушень, - пишуть Факти ICTV.

Відвідувачі за кілька годин до відкриття кав’ярень шикувалися в черги і навіть влаштовували бійки.

У мережі багато відеороликів, знятих свідками, на яких люди сварилися і билися, намагаючись дістати скляний кухоль з подвійними стінками, що нагадує котячу лапу.

Коштує така чашка 199 юанів – близько 800 грн. До 3 березня вони будуть у продажу в кав’ярнях Starbucks і онлайн.



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Теги: чашка, котяча лапа, бійка, Китай
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