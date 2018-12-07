Готуються до весни: селяни укріпили береги Стиру. ФОТО
Сьогодні, 22:12
Аби уникнути зсувів та обвалів грунту у воду, Боремальська громада укріпила береги місцевої водойми – річки Стир.
Під дією водних потоків, перепадів температури та вітрів береги водойм зазнають руйнації. Це призводить до зміни обрисів берегової лінії та замулювання дна, - пише Район.Демидівка.
Аби запобігти зсувам берега та затопленню ділянок при весняних паводках, селяни укріпили береги місцевої річки.
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Під дією водних потоків, перепадів температури та вітрів береги водойм зазнають руйнації. Це призводить до зміни обрисів берегової лінії та замулювання дна, - пише Район.Демидівка.
Аби запобігти зсувам берега та затопленню ділянок при весняних паводках, селяни укріпили береги місцевої річки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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