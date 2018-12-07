Готуються до весни: селяни укріпили береги Стиру. ФОТО





Під дією водних потоків, перепадів температури та вітрів береги водойм зазнають руйнації. Це призводить до зміни обрисів берегової лінії та замулювання дна, - пише



Аби запобігти зсувам берега та затопленню ділянок при весняних паводках, селяни укріпили береги місцевої річки.









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