У Луцьку зіткнулися дві іномарки





Аварія сталася у неділю, 3 березня, близько 14:30, -



Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на улиці Ковельській, перед поворотом на вулицю Шевченка.



Зі слів свідків аварії, автомобіль марки Renault Kangoo «наздогнав» Nissan QASHQAI перед самісіньким світлофором.



Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження.



На щастя, під час дорожньо-транспортної пригод обійшлось без постраждалих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася ДТП за участю автомобілів Nissan QASHQAI та Renault Kangoo.Аварія сталася у неділю, 3 березня, близько 14:30, - повідомляє ІА "Волинські Новини".Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на улиці Ковельській, перед поворотом на вулицю Шевченка.Зі слів свідків аварії, автомобіль марки Renault Kangoo «наздогнав» Nissan QASHQAI перед самісіньким світлофором.Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження.На щастя, під час дорожньо-транспортної пригод обійшлось без постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію