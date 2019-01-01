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У Луцьку зіткнулися дві іномарки

У Луцьку зіткнулися дві іномарки
У Луцьку трапилася ДТП за участю автомобілів Nissan QASHQAI та Renault Kangoo.

Аварія сталася у неділю, 3 березня, близько 14:30, - повідомляє ІА "Волинські Новини".

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася на улиці Ковельській, перед поворотом на вулицю Шевченка.

Зі слів свідків аварії, автомобіль марки Renault Kangoo «наздогнав» Nissan QASHQAI перед самісіньким світлофором.

Обидва авто отримали незначні механічні ушкодження.

На щастя, під час дорожньо-транспортної пригод обійшлось без постраждалих.

У Луцьку зіткнулися дві іномарки


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Теги: ДТП, аварія, дороги
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