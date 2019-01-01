Волинянин став «Людиною спорту 2018». ФОТО

Богдан Оксенюк.



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28 лютого у залі Будинку науки і техніки у Львові відбулася урочиста церемонія відзначення кращих спортсменів, меценатів галузі та організаторів спортивних подій Львівщини «Люди спорту 2018». Загалом у межах заходу відзначили у 13 номінаціях.



Ковельчанин Богдан Оксентюк здобув нагороду у номінації «Військові в спорті». Ветеран Національної гвардії України у 2018 році став володарем золотої медалі з легкої атлетики (біг на 1500 м), срібної та бронзової медалей з плавання (50 та 100 метрів вільним стилем).



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