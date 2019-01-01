Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 5 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. ТП-121 09:0017:00 ТзОВ «Агросвіт – Волинь» с.Хмелівка
2. КТП-118 Л-2 09:0017:00 Пилорама ФОП Грабовська Т.М.
3. КТП-208 09:0017:00 с. Маркостав, повністю
4. ТП-34 Л-1 09:0017:00 Магазин «Керамакс» ФОП Зінкевич м.Вол.-Вол., вул: Львівська, Кобилянської, Труша, Декабристів, пров. Вчительський, Лобачевського, Кожедуба, 20-го липня № 41-43, 42-56
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 10
с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Брикайло Ю.Л Магазин
ФОП Дубчук П.А Магазин
ФОП Дорощук С.М. ДКУ
СФГ "Адоніс" будинок рибака
ФГ "Маглай" Зерносклад
Дім молитви Дім молитви
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
Холонівська сільська рада Адмінприміщення
Холонівська сільська рада башня
Холонівська сільська рада Клуб
ФОП Брикайло Р.Ю. Магазин
Холонівська сільська рада башня
Холонівська сільська рада Дитячий садок
Церква Церква
ФОП Дорощук С.М. Рибгосподарство с.Холонів:
вул.Набережна,
вул.Центральна,
вул.Шкільна
вул.Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 20
с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.торговий павільйон с.Холонів:
вул.Зелена,
вул.Джерельна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 342
с.Ощів 09:00-17:00 с.Ощів:
вул.Шкільна,
вул.Шеченка
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4 від КТП-36 чистка траси 9:30 -16:30 с.Менчичі територія ферми
2. частково ПЛ-10кВ Л04-05 ремонт на ПЛ 10:00-17:00 с.Мишів, Іванівка, Бужковичі,
Луковичі вул.Набережна
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги 2-30
Камінь-Каширський район
1. КТП-78 Л-1, Л-4 09:30 – 16:00 с.Грудки, вул.Любешівська,
пров.Любешівський.
2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.Шевченка
3. КТП-39 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 с.Верхи, вул.Молодіжна, вул.Східна.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
місто Луцьк
1. ТП-139
ПЛ-10кВ 31-05
Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул.Ковпака
вул.Мамсурова 2-8, 1-7
вул.Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-149 9:00 – 17:00 Побут. с. Чорноплеси
2. ПЛ-0.4кВ КТП-137 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Біличі
3. ПЛ-0.4кВ КТП-405 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Почапи
4. ЗТП-376 і ПЛ-10 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школи. с. Самійличі. Хомичі. Гупали.
5. ПЛ-0.4кВ КТП-349 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Мельники
6. ПЛ-0.4кВ КТП-51 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Коцюри
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок). с.Будки
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 УЖК №1, вул.Соборна 30, Бойко Ганна Остапівна м-н "Люкс", вул.Соборна 49а, Шаповал Володимир Іванович
"Престиж-авто" вул.Соборна 49, Шаповал Володимир Володимирович м. Нововолинськ:
М.Грушевського 25-65,24-40
М.Ломоносова 13,15
У.Самчука 1
М.Лермонтова 1, 2
Л.Толстого 1
І провулок 1, 2
ІІ провулок 2
вул. Соборна 13, 23-47, 18-20, 24-34
М.Грушевського 20, 22
В.Стуса 23
2. ПЛ-04 кВ Л-2,Л-4 КТП-128
9:00-17:00 м-н Аркус,вул.Шахтарська,6 СМТ Благодатне:
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6
Ратнівський район
1. Ф-2,3 КТП-32 09:30-16:30 с.Лучичі
2. Ф-2 КТП-177 10:00-16:00 смт. Заболоття
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
Старовижівський район
1. ПЛ-0.4 КТП-182Л-1 10:00-17:00 с. Мокре х. Тараси. Вул. Незалежності.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-270 Л-2 11:00-13:00 с.м.т. Луків вул.Ставкова, Зелена
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Володимир-Волинський район
1. ТП-121 09:0017:00 ТзОВ «Агросвіт – Волинь» с.Хмелівка
2. КТП-118 Л-2 09:0017:00 Пилорама ФОП Грабовська Т.М.
3. КТП-208 09:0017:00 с. Маркостав, повністю
4. ТП-34 Л-1 09:0017:00 Магазин «Керамакс» ФОП Зінкевич м.Вол.-Вол., вул: Львівська, Кобилянської, Труша, Декабристів, пров. Вчительський, Лобачевського, Кожедуба, 20-го липня № 41-43, 42-56
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 10
с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Брикайло Ю.Л Магазин
ФОП Дубчук П.А Магазин
ФОП Дорощук С.М. ДКУ
СФГ "Адоніс" будинок рибака
ФГ "Маглай" Зерносклад
Дім молитви Дім молитви
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Горохівський районний відділ освіти Школа
Холонівська сільська рада Адмінприміщення
Холонівська сільська рада башня
Холонівська сільська рада Клуб
ФОП Брикайло Р.Ю. Магазин
Холонівська сільська рада башня
Холонівська сільська рада Дитячий садок
Церква Церква
ФОП Дорощук С.М. Рибгосподарство с.Холонів:
вул.Набережна,
вул.Центральна,
вул.Шкільна
вул.Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 20
с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.торговий павільйон с.Холонів:
вул.Зелена,
вул.Джерельна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 342
с.Ощів 09:00-17:00 с.Ощів:
вул.Шкільна,
вул.Шеченка
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4 від КТП-36 чистка траси 9:30 -16:30 с.Менчичі територія ферми
2. частково ПЛ-10кВ Л04-05 ремонт на ПЛ 10:00-17:00 с.Мишів, Іванівка, Бужковичі,
Луковичі вул.Набережна
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги 2-30
Камінь-Каширський район
1. КТП-78 Л-1, Л-4 09:30 – 16:00 с.Грудки, вул.Любешівська,
пров.Любешівський.
2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.Шевченка
3. КТП-39 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 с.Верхи, вул.Молодіжна, вул.Східна.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",
ФОП Топоровський О. Є.,
ФОП Горинович В. П.,
Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,
Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
місто Луцьк
1. ТП-139
ПЛ-10кВ 31-05
Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6 вул.Ковпака
вул.Мамсурова 2-8, 1-7
вул.Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-149 9:00 – 17:00 Побут. с. Чорноплеси
2. ПЛ-0.4кВ КТП-137 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Біличі
3. ПЛ-0.4кВ КТП-405 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Почапи
4. ЗТП-376 і ПЛ-10 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школи. с. Самійличі. Хомичі. Гупали.
5. ПЛ-0.4кВ КТП-349 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Мельники
6. ПЛ-0.4кВ КТП-51 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Коцюри
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок). с.Будки
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 УЖК №1, вул.Соборна 30, Бойко Ганна Остапівна м-н "Люкс", вул.Соборна 49а, Шаповал Володимир Іванович
"Престиж-авто" вул.Соборна 49, Шаповал Володимир Володимирович м. Нововолинськ:
М.Грушевського 25-65,24-40
М.Ломоносова 13,15
У.Самчука 1
М.Лермонтова 1, 2
Л.Толстого 1
І провулок 1, 2
ІІ провулок 2
вул. Соборна 13, 23-47, 18-20, 24-34
М.Грушевського 20, 22
В.Стуса 23
2. ПЛ-04 кВ Л-2,Л-4 КТП-128
9:00-17:00 м-н Аркус,вул.Шахтарська,6 СМТ Благодатне:
вул.Б.Хмельницького
вул.Перемоги, 5, 7
вул.Лопатіна, 7-11, 8-14
вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6
Ратнівський район
1. Ф-2,3 КТП-32 09:30-16:30 с.Лучичі
2. Ф-2 КТП-177 10:00-16:00 смт. Заболоття
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена
6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
Старовижівський район
1. ПЛ-0.4 КТП-182Л-1 10:00-17:00 с. Мокре х. Тараси. Вул. Незалежності.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-270 Л-2 11:00-13:00 с.м.т. Луків вул.Ставкова, Зелена
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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