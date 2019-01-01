Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 березня

На Волині 5 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ТП-121 09:0017:00 ТзОВ «Агросвіт – Волинь» с.Хмелівка2. КТП-118 Л-2 09:0017:00 Пилорама ФОП Грабовська Т.М.3. КТП-208 09:0017:00 с. Маркостав, повністю4. ТП-34 Л-1 09:0017:00 Магазин «Керамакс» ФОП Зінкевич м.Вол.-Вол., вул: Львівська, Кобилянської, Труша, Декабристів, пров. Вчительський, Лобачевського, Кожедуба, 20-го липня № 41-43, 42-561. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 10с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Брикайло Ю.Л МагазинФОП Дубчук П.А МагазинФОП Дорощук С.М. ДКУСФГ "Адоніс" будинок рибакаФГ "Маглай" ЗерноскладДім молитви Дім молитвиПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ"Укртелеком" АТСГорохівський районний відділ освіти ШколаХолонівська сільська рада АдмінприміщенняХолонівська сільська рада башняХолонівська сільська рада КлубФОП Брикайло Р.Ю. МагазинХолонівська сільська рада башняХолонівська сільська рада Дитячий садокЦерква ЦеркваФОП Дорощук С.М. Рибгосподарство с.Холонів:вул.Набережна,вул.Центральна,вул.Шкільнавул.Гагаріна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 20с.Холонів 09:00-17:00 ФОП Воляник П.В.торговий павільйон с.Холонів:вул.Зелена,вул.Джерельна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 342с.Ощів 09:00-17:00 с.Ощів:вул.Шкільна,вул.Шеченка1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4 від КТП-36 чистка траси 9:30 -16:30 с.Менчичі територія ферми2. частково ПЛ-10кВ Л04-05 ремонт на ПЛ 10:00-17:00 с.Мишів, Іванівка, Бужковичі,Луковичі вул.Набережна3. ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-60 чистка траси 10:00-17:00 с.Щенятин вул.Стуги 2-301. КТП-78 Л-1, Л-4 09:30 – 16:00 с.Грудки, вул.Любешівська,пров.Любешівський.2. КТП-241 Л-1 10:00 – 17:00 Молитовний будинок с.Карасин, вул.Шевченка3. КТП-39 Л-1, Л-2 09:30 – 16:00 с.Верхи, вул.Молодіжна, вул.Східна.1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-83 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,Ковельське МТМО, ФАП с. Сільце,Ковельське Райво, школа с. Сільце. с. Сільце1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)1. ТП-139ПЛ-10кВ 31-05Чистка траси 1000-17:00 Компанія ВМДРайвідділ поліціїАгрохімлаболаторіяОблдержродючістьАвтомийкаАвтомайстерняКузняВКФ Волинська компаніяКП Промбуд-6 вул.Ковпакавул.Мамсурова 2-8, 1-7вул.Боженка, 32-72, 29-831. 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий1. ПЛ-0.4кВ КТП-149 9:00 – 17:00 Побут. с. Чорноплеси2. ПЛ-0.4кВ КТП-137 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Біличі3. ПЛ-0.4кВ КТП-405 9:00 – 17:00 Побут, Бригада с. Почапи4. ЗТП-376 і ПЛ-10 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школи. с. Самійличі. Хомичі. Гупали.5. ПЛ-0.4кВ КТП-349 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Мельники6. ПЛ-0.4кВ КТП-51 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Коцюри1. 10:00-17:00Районний відділ освіти (школа, котельня, башня), Будківська сільська рада (клуб, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Тимошенко Ю.В. (ларьок). с.Будки1. 9:00-17:00 УЖК №1, вул.Соборна 30, Бойко Ганна Остапівна м-н "Люкс", вул.Соборна 49а, Шаповал Володимир Іванович"Престиж-авто" вул.Соборна 49, Шаповал Володимир Володимирович м. Нововолинськ:М.Грушевського 25-65,24-40М.Ломоносова 13,15У.Самчука 1М.Лермонтова 1, 2Л.Толстого 1І провулок 1, 2ІІ провулок 2вул. Соборна 13, 23-47, 18-20, 24-34М.Грушевського 20, 22В.Стуса 232. ПЛ-04 кВ Л-2,Л-4 КТП-1289:00-17:00 м-н Аркус,вул.Шахтарська,6 СМТ Благодатне:вул.Б.Хмельницькоговул.Перемоги, 5, 7вул.Лопатіна, 7-11, 8-14вул.Пархоменка, 3, 4, 5, 6вул.Незалежності, 1-7, 2-61. Ф-2,3 КТП-32 09:30-16:30 с.Лучичі2. Ф-2 КТП-177 10:00-16:00 смт. Заболоття1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, мебельний цех, молитовний будинок с.Крижівка, вул. Вишнева, Лугова, Селянська, Зелена, Першотравнева4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .1. ПЛ-0.4 КТП-182Л-1 10:00-17:00 с. Мокре х. Тараси. Вул. Незалежності.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі2. ПЛ-0,4 кВ КТП-136 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - млин с.Туричани3. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-270 Л-2 11:00-13:00 с.м.т. Луків вул.Ставкова, Зелена