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У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО

У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
У Луцьку автомобіль Renault Kangoo зіткнувся з Ford Escort.

Інцидент стався 4 березня близько 11:30 на проспекті Молоді, - пишуть Волинські Новини.

Зі слів свідків аварії, аварія могла трапитися через те, що водій Renault Kangoo знехтував безпечною дистанцією між транспортними засобами, через що і в’їхав у Ford Escort.

У результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На щастя, постраждалих у ДТП – немає.

У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО
У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Молоді
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