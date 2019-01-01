У Луцьку Renault в'їхало у Ford. ФОТО





Інцидент стався 4 березня близько 11:30 на проспекті Молоді, - пишуть



Зі слів свідків аварії, аварія могла трапитися через те, що водій Renault Kangoo знехтував безпечною дистанцією між транспортними засобами, через що і в’їхав у Ford Escort.



У результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На щастя, постраждалих у ДТП – немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автомобіль Renault Kangoo зіткнувся з Ford Escort.Інцидент стався 4 березня близько 11:30 на проспекті Молоді, - пишуть Волинські Новини Зі слів свідків аварії, аварія могла трапитися через те, що водій Renault Kangoo знехтував безпечною дистанцією між транспортними засобами, через що і в’їхав у Ford Escort.У результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На щастя, постраждалих у ДТП – немає.

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