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В Україну заборонили ввозити польську яловичину через загрозу сказу

В Україну заборонили ввозити польську яловичину через загрозу сказу
В Україну від 15 лютого тимчасово заборонено ввезення великої рогатої худоби (продукції та сировини з неї) з Республіки Польща через виявлення в країні випадків зараження тварин коров'ячим сказом.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.

“У зв’язку з виявленим ГЕ ВРХ (губчастоподібна енцифалопатія великої рогатої худоби – ред.) в Республіці Польща згідно з офіційним повідомленням Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин, Головним державним ветеринарним інспектором України було введено заборону від 15.02.2019 № 602-113-18/2481, відповідно до якої тимчасово заборонено ввезення з Республіки Польща в Україну великої рогатої худоби, продукції та сировини з неї”, - йдеться у повідомленні.

До слова, у Держпродспоживслужбі заявили, що в Україні не реєструвалось випадків захворювання тварин коров’ячим сказом.

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Теги: Польща, яловичина
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