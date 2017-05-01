На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли контрабандні рулони тканини

Волинські митники на посту Ягодин під час огляду рейсового автобуса «Гданськ - Київ» виявили у ньому 12 рулонів тканини.Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Волинській області.Відомо, що всього вилучили 544,3 погонних метри тканини вагою понад 278 кг вартістю 176661 грн.Як в’явилось, їх у спальному відділенні склав водій автобуса. При цьому він скористався смугою руху «зелений коридор» і не заявляв цього товару, вага та вартість якого значно перевищує неоподатковану норму, до митного оформлення.Стаття 472 Митного Кодексу України за такі порушення передбачає конфіскацією незадекларованого товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості. Тож тканина вилучена на склад митниці, матеріали адміністративної справи передані на розгляд суду.Волинська митниця вкотре роз’яснює: громадянин, який був відсутній в Україні більше ніж 24 години та який в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, має право без оподаткування ввезти через автомобільний пункт пропуску до 50 кг товару для особистого використання, фактурна вартість якого не перевищує 500 Євро.