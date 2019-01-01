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Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО

Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
Учора, 5 березня, о 15 годині на автодорозі Київ-Ковель, поблизу Рокитного сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ та вантажівки DAF. Водій легковика від отриманих травм загинув.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля ВАЗ-2104, 46-річний уродженець Волинської області з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF. Від удару вантажний тягач відкинуло у кювет.

Легковий автомобіль понівечило, а тіло водія рятувальники діставали за допомогою спецтехніки.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслдування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО



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Теги: аварія, Рівненщина, Волинь, смерть, ДТП
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