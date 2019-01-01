Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО





Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.



На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля ВАЗ-2104, 46-річний уродженець Волинської області з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF. Від удару вантажний тягач відкинуло у кювет.



Легковий автомобіль понівечило, а тіло водія рятувальники діставали за допомогою спецтехніки.



За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслдування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 5 березня, о 15 годині на автодорозі Київ-Ковель, поблизу Рокитного сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ та вантажівки DAF. Водій легковика від отриманих травм загинув.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля ВАЗ-2104, 46-річний уродженець Волинської області з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF. Від удару вантажний тягач відкинуло у кювет.Легковий автомобіль понівечило, а тіло водія рятувальники діставали за допомогою спецтехніки.За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслдування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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