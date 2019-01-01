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Курс валют у Луцьку на 6 березня

Курс валют у Луцьку на 6 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.561, а продаж - 26.899.

Євро при купівлі становить - 30.039, при продажу - 30.567.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.780, продаж - 7.180.

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Теги: курс, валюта
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