Курс валют у Луцьку на 6 березня
Сьогодні, 09:07
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.561, а продаж - 26.899.
Євро при купівлі становить - 30.039, при продажу - 30.567.
Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.780, продаж - 7.180.
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Євро при купівлі становить - 30.039, при продажу - 30.567.
Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.780, продаж - 7.180.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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