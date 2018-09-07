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Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО

Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
За минулу добу військовослужбовці Луцького прикордонного загону запобігли переміщенню через кордон 24 ящиків контрабандних сигарет.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, учора, 7 березня, від польських колег надійшла інформація про спостереження ними на річці Західний Буг, з українського боку, гумового човна, завантаженого чорними ящиками та групи осіб, які побачивши прикордонників Польщі втекли в тил ділянки відділу «Римачі».

Негайно було вислано прикордонний наряд, який під час перевірки ділянки відповідальності підрозділу виявив гумовий човен з 14 ящиками тютюнових виробів та ознаки перебування невідомих осіб на береговій відмілині.

Також учора інформацію про можливе незаконне переміщення товарів через кордон надали співробітники оперативних підрозділів. Завдяки цьому група реагування цього ж відділу виявила неподалік від лінії українсько-польського кордону 10 ящиків контрабандного курива.

Наразі усі виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук втікачів та заходи по встановленню кола всіх причетних та організаторів протиправної діяльності триває.

Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО


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Теги: цигарки, кордон, Волинь, прикордонники
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