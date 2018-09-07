Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО

За минулу добу військовослужбовці Луцького прикордонного загону запобігли переміщенню через кордон 24 ящиків контрабандних сигарет.Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.Так, учора, 7 березня, від польських колег надійшла інформація про спостереження ними на річці Західний Буг, з українського боку, гумового човна, завантаженого чорними ящиками та групи осіб, які побачивши прикордонників Польщі втекли в тил ділянки відділу «Римачі».Негайно було вислано прикордонний наряд, який під час перевірки ділянки відповідальності підрозділу виявив гумовий човен з 14 ящиками тютюнових виробів та ознаки перебування невідомих осіб на береговій відмілині.Також учора інформацію про можливе незаконне переміщення товарів через кордон надали співробітники оперативних підрозділів. Завдяки цьому група реагування цього ж відділу виявила неподалік від лінії українсько-польського кордону 10 ящиків контрабандного курива.Наразі усі виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук втікачів та заходи по встановленню кола всіх причетних та організаторів протиправної діяльності триває.