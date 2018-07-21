Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:21
У Луцьку побував народний депутат, полковник збройних сил України Юлій Мамчур.
Саме він третього березня 2014 року вийшов у Криму до російських загарбників, так званих зелених чоловічків, і сказав, що «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й Військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України». Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Юлій Мамчур поспілкувався зі студентами Луцького національного технічного університету.
"Те, що відбувалось з цивільними людьми, які оточували мою військову частину - я диву давався. Всього за три дні, відключили українські канали і по них пішла російська пропаганда. Три доби і всі навколишні жителі хотіли нас вбивати", - розповів студентам Юлій Мамчур.
Окрім того, він ознайомився з матеріально-технічною базою вишу, зокрема, військової кафедри. Її в ЛНТУ відкрили у 2017 році.
"Дивлячись на ваші підготовані класи, особливо, які стосуються військового напрямку, я був приємно вражений, тому що годину тому я був у своїх однополчан на аеродромі, то навчально-матеріальна база в рази гірша. Тобто рівень вашого вузу доволі високий", - підкреслив Юлій Мамчур.
На його думку Україна розвивається правильним шляхом, тому нинішнє студентство може дивитись у майбутнє з оптимізмом.
Свою історію студентам роpповів і захисник Донецького аеропорту, волинянин Вадим Ваврищук.
"Це ті люди, які були там, і наша молоь знає, що це не фантазії, а реальність. І дотичність до таких серйозних особистостей підсилює якість, мотивацію і бажання, вже не кажучи про патріотичну складову", - наголосив ректор ЛНТУ Петро Савчук.
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Саме він третього березня 2014 року вийшов у Криму до російських загарбників, так званих зелених чоловічків, і сказав, що «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й Військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України». Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Юлій Мамчур поспілкувався зі студентами Луцького національного технічного університету.
"Те, що відбувалось з цивільними людьми, які оточували мою військову частину - я диву давався. Всього за три дні, відключили українські канали і по них пішла російська пропаганда. Три доби і всі навколишні жителі хотіли нас вбивати", - розповів студентам Юлій Мамчур.
Окрім того, він ознайомився з матеріально-технічною базою вишу, зокрема, військової кафедри. Її в ЛНТУ відкрили у 2017 році.
"Дивлячись на ваші підготовані класи, особливо, які стосуються військового напрямку, я був приємно вражений, тому що годину тому я був у своїх однополчан на аеродромі, то навчально-матеріальна база в рази гірша. Тобто рівень вашого вузу доволі високий", - підкреслив Юлій Мамчур.
На його думку Україна розвивається правильним шляхом, тому нинішнє студентство може дивитись у майбутнє з оптимізмом.
Свою історію студентам роpповів і захисник Донецького аеропорту, волинянин Вадим Ваврищук.
"Це ті люди, які були там, і наша молоь знає, що це не фантазії, а реальність. І дотичність до таких серйозних особистостей підсилює якість, мотивацію і бажання, вже не кажучи про патріотичну складову", - наголосив ректор ЛНТУ Петро Савчук.
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