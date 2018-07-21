Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО

Юлій Мамчур.



Саме він третього березня 2014 року вийшов у Криму до російських загарбників, так званих зелених чоловічків, і сказав, що «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й Військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України». Йдеться в сюжеті



Юлій Мамчур поспілкувався зі студентами Луцького національного технічного університету.



"Те, що відбувалось з цивільними людьми, які оточували мою військову частину - я диву давався. Всього за три дні, відключили українські канали і по них пішла російська пропаганда. Три доби і всі навколишні жителі хотіли нас вбивати", - розповів студентам Юлій Мамчур.



Окрім того, він ознайомився з матеріально-технічною базою вишу, зокрема, військової кафедри. Її в ЛНТУ відкрили у 2017 році.



"Дивлячись на ваші підготовані класи, особливо, які стосуються військового напрямку, я був приємно вражений, тому що годину тому я



На його думку Україна розвивається правильним шляхом, тому нинішнє студентство може дивитись у майбутнє з оптимізмом.



Свою історію студентам роpповів і захисник Донецького аеропорту, волинянин Вадим Ваврищук.



"Це ті люди, які були там, і наша молоь знає, що це не фантазії, а реальність. І дотичність до таких серйозних особистостей підсилює якість, мотивацію і бажання, вже не кажучи про патріотичну складову", - наголосив ректор ЛНТУ Петро Савчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку побував народний депутат, полковник збройних сил УкраїниСаме він третього березня 2014 року вийшов у Криму до російських загарбників, так званих зелених чоловічків, і сказав, що «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й Військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України». Йдеться в сюжеті 12 каналу Юлій Мамчур поспілкувався зі студентами Луцького національного технічного університету."Те, що відбувалось з цивільними людьми, які оточували мою військову частину - я диву давався. Всього за три дні, відключили українські канали і по них пішла російська пропаганда. Три доби і всі навколишні жителі хотіли нас вбивати", - розповів студентам Юлій Мамчур.Окрім того, він ознайомився з матеріально-технічною базою вишу, зокрема, військової кафедри. Її в ЛНТУ відкрили у 2017 році."Дивлячись на ваші підготовані класи, особливо, які стосуються військового напрямку, я був приємно вражений, тому що годину тому я був у своїх однополчан на аеродромі , то навчально-матеріальна база в рази гірша. Тобто рівень вашого вузу доволі високий", - підкреслив Юлій Мамчур.На його думку Україна розвивається правильним шляхом, тому нинішнє студентство може дивитись у майбутнє з оптимізмом.Свою історію студентам роpповів і захисник Донецького аеропорту, волинянин"Це ті люди, які були там, і наша молоь знає, що це не фантазії, а реальність. І дотичність до таких серйозних особистостей підсилює якість, мотивацію і бажання, вже не кажучи про патріотичну складову", - наголосив ректор ЛНТУ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію