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Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО

Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО
У Луцьку побував народний депутат, полковник збройних сил України Юлій Мамчур.

Саме він третього березня 2014 року вийшов у Криму до російських загарбників, так званих зелених чоловічків, і сказав, що «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й Військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України». Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Юлій Мамчур поспілкувався зі студентами Луцького національного технічного університету.

"Те, що відбувалось з цивільними людьми, які оточували мою військову частину - я диву давався. Всього за три дні, відключили українські канали і по них пішла російська пропаганда. Три доби і всі навколишні жителі хотіли нас вбивати", - розповів студентам Юлій Мамчур.

Окрім того, він ознайомився з матеріально-технічною базою вишу, зокрема, військової кафедри. Її в ЛНТУ відкрили у 2017 році.

"Дивлячись на ваші підготовані класи, особливо, які стосуються військового напрямку, я був приємно вражений, тому що годину тому я був у своїх однополчан на аеродромі, то навчально-матеріальна база в рази гірша. Тобто рівень вашого вузу доволі високий", - підкреслив Юлій Мамчур.

На його думку Україна розвивається правильним шляхом, тому нинішнє студентство може дивитись у майбутнє з оптимізмом.

Свою історію студентам роpповів і захисник Донецького аеропорту, волинянин Вадим Ваврищук.

"Це ті люди, які були там, і наша молоь знає, що це не фантазії, а реальність. І дотичність до таких серйозних особистостей підсилює якість, мотивацію і бажання, вже не кажучи про патріотичну складову", - наголосив ректор ЛНТУ Петро Савчук.


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Теги: Юлій Мамчур, студенти, ЛНТУ, Вадив Ваврищук
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