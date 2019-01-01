Тріщини, пліснява і дірки в підлозі: люди з вадами зору живуть у нелюдських умовах. ВІДЕО





За словами мешканців, з моменту будівництва в будинку за 50 років жодного разу не було капремонту. Але міських чиновників це не турбує – ні ремонтувати не хочуть, ні надавати нові помешкання. Йдеться в сюжеті



Гуртожиток належить Українському товариству сліпих, раніше тут селили тих, хто працював на їхньому спеціалізованому підприємстві. Нині воно на межі виживання, на ремонт грошей немає. Вихід – продати будівлю, кажуть її жителі, і хоча сам гуртожиток нічого не вартий, земля під ним – золота – центр міста, сотка коштує $15 тис. Та з`ясувалося, що земля належить місту. І віддавати її ніхто не збирається.



Чекати, доки впаде стеля, незрячі не хочуть, і просто під мерією почали збирати гроші на ремонт будівлі. Але ремонт лише відтермінує проблему, аварійний будинок рано чи пізно завалиться, переймаються люди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Харкова, які мають вади зору, вийшли на пікет. Вимагають, аби влада нарешті вирішила їхню ситуацію із житлом. Гуртожиток, у якому мешкають незрячі, буквально вже розвалюється від старості. Там є тріщини, пліснява і дірки в підлозі.За словами мешканців, з моменту будівництва в будинку за 50 років жодного разу не було капремонту. Але міських чиновників це не турбує – ні ремонтувати не хочуть, ні надавати нові помешкання. Йдеться в сюжеті Фактів ICTV Гуртожиток належить Українському товариству сліпих, раніше тут селили тих, хто працював на їхньому спеціалізованому підприємстві. Нині воно на межі виживання, на ремонт грошей немає. Вихід – продати будівлю, кажуть її жителі, і хоча сам гуртожиток нічого не вартий, земля під ним – золота – центр міста, сотка коштує $15 тис. Та з`ясувалося, що земля належить місту. І віддавати її ніхто не збирається.Чекати, доки впаде стеля, незрячі не хочуть, і просто під мерією почали збирати гроші на ремонт будівлі. Але ремонт лише відтермінує проблему, аварійний будинок рано чи пізно завалиться, переймаються люди.

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