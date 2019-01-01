Помер легендарний радянський актор

Володимир Етуш помер сьогодні на 97-му році життя.



Про це повідомив директор Театру ім. Вахтангова Кирило Крок, передає



"Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю", - повідомив Крок. За його словами, час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.



При цьому джерела агентства повідомили, що близько місяця тому Етуш "пережив обширний інфаркт, після чого хвороба посилилася".



"Вчора ввечері йому викликали швидку і без свідомості артиста відвезли в одну зі столичних лікарень", - пояснив співрозмовник ТАСС.



За його словами, витрати на поховання візьмуть на себе держава і театр.



"Етуш до останнього моменту грав на сцені і після смерті Зельдина сказав, що залишився найстаршим", - розповіли в оточенні артиста.



За словами дочки актора, причиною смерті Етуша стала зупинка серця.



Володимир Етуш народився в Москві 6 травня 1922 року. З початку війни з нацистською Німеччиною записався на фронт, після важкого поранення під Токмаком Запорізької області в 1943 році був комісований.



Зіграв понад 30 ролей в кіно, телеспектаклях, театральних виставах. Найбільш відомі його ролі у фільмах "Кавказька полонянка" (Саахов), "Пригоди Буратіно" (Карабас-Барабас), "12 стільців" (іженер Брунс). Також Етуш був театральним педагогом, художнім керівником Театрального інституту ім. Зукіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний артист СРСРпомер сьогодні на 97-му році життя.Про це повідомив директор Театру ім. Вахтангова Кирило Крок, передає УНН з посиланням на ТАСС."Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю", - повідомив Крок. За його словами, час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.При цьому джерела агентства повідомили, що близько місяця тому Етуш "пережив обширний інфаркт, після чого хвороба посилилася"."Вчора ввечері йому викликали швидку і без свідомості артиста відвезли в одну зі столичних лікарень", - пояснив співрозмовник ТАСС.За його словами, витрати на поховання візьмуть на себе держава і театр."Етуш до останнього моменту грав на сцені і після смерті Зельдина сказав, що залишився найстаршим", - розповіли в оточенні артиста.За словами дочки актора, причиною смерті Етуша стала зупинка серця.Володимир Етуш народився в Москві 6 травня 1922 року. З початку війни з нацистською Німеччиною записався на фронт, після важкого поранення під Токмаком Запорізької області в 1943 році був комісований.Зіграв понад 30 ролей в кіно, телеспектаклях, театральних виставах. Найбільш відомі його ролі у фільмах "Кавказька полонянка" (Саахов), "Пригоди Буратіно" (Карабас-Барабас), "12 стільців" (іженер Брунс). Також Етуш був театральним педагогом, художнім керівником Театрального інституту ім. Зукіна.

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