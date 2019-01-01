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Ціна питання — 300 тисяч: у луцькому парку ремонтуватимуть сходи

Ціна питання — 300 тисяч: у луцькому парку ремонтуватимуть сходи
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки м. Луцька ремонтуватимуть сходи на центральній алеї.

Про це стало відомо із системи публічних закупівель “Prozorro”, - пише ВолиньOnline.

Департамент ЖКГ Луцькради підписав договір із приватне підприємство “Центр-Буд”, яке проводитиме ці роботи. На капітальний ремонт сходів витратять 281,116 тисячі гривень.

Строк виконання робіт — до 31 грудня 2019 року. Гарантійний термін — три роки.

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Теги: гроші, сходи, ремонт
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