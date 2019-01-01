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У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У ці весняні дні традиційно згадують Українського Кобзаря - Тараса Шевченка.

Сьогодні минає 205-та річниця від дня його народження. З цієї нагоди у Луцьку відбулося літературно-мистецьке свято “Нас єднають думи Кобзаря”, - повідомили у луцькій мерії.

Сотні лучан зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського поета, чудового художника, людину.

Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Потому перед присутніми виступили представники творчої інтелігенції, науковці, які говорили про роль творчості Кобзаря, значущість його слів у нинішні часи, а молодь декламувала його твори.

Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах. В акції «Мій «Кобзар» цьогоріч взяли участь 211 громадян. Найповажніші учасники акції — Антон Костюк (90 років) та Ростислав Кушнірук (89 років).

У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО

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Теги: Тарас Шевченко, Луцьк, вшанування
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