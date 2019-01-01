У Луцьку вшанували пам'ять Кобзаря. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У ці весняні дні традиційно згадують Українського Кобзаря - Тараса Шевченка.
Сьогодні минає 205-та річниця від дня його народження. З цієї нагоди у Луцьку відбулося літературно-мистецьке свято “Нас єднають думи Кобзаря”, - повідомили у луцькій мерії.
Сотні лучан зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського поета, чудового художника, людину.
Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Потому перед присутніми виступили представники творчої інтелігенції, науковці, які говорили про роль творчості Кобзаря, значущість його слів у нинішні часи, а молодь декламувала його твори.
Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах. В акції «Мій «Кобзар» цьогоріч взяли участь 211 громадян. Найповажніші учасники акції — Антон Костюк (90 років) та Ростислав Кушнірук (89 років).
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Сьогодні минає 205-та річниця від дня його народження. З цієї нагоди у Луцьку відбулося літературно-мистецьке свято “Нас єднають думи Кобзаря”, - повідомили у луцькій мерії.
Сотні лучан зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, що на проспекті Волі, щоб вшанувати видатного українського поета, чудового художника, людину.
Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Потому перед присутніми виступили представники творчої інтелігенції, науковці, які говорили про роль творчості Кобзаря, значущість його слів у нинішні часи, а молодь декламувала його твори.
Традиційно, лучани на площу прийшли з власними “Кобзарями”. Ця книга здавна шанується як реліквія в українських родинах. В акції «Мій «Кобзар» цьогоріч взяли участь 211 громадян. Найповажніші учасники акції — Антон Костюк (90 років) та Ростислав Кушнірук (89 років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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