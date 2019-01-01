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Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України

Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України
В п'ятницю, у прекрасний весняний жіночий день 8 березня, завершився чемпіонат України з зимових видів спорту змаганнями у біатлоні (спринт), який проходив на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України.

Повідомляє КовельРost.

Було розіграно 6 комплектів нагород серед спортсменів у класі сидячи, стоячи та з порушеннями зору. У змаганнях взяли участь 41 спортсмен, 16 з яких - з порушенням зору, 10 - у класі сидячи, 15 - у класі стоячи.
Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України

Ковельчанка Юлія Батенкова-Бауман стала призеркою третього прикінцевого дня чемпіонату України - біатлон (спринт). Вона здобула срібну медаль.
Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України


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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, чемпіонат, біатлон, спорт
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