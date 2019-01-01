Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 03:06
В п'ятницю, у прекрасний весняний жіночий день 8 березня, завершився чемпіонат України з зимових видів спорту змаганнями у біатлоні (спринт), який проходив на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України.
Повідомляє КовельРost.
Було розіграно 6 комплектів нагород серед спортсменів у класі сидячи, стоячи та з порушеннями зору. У змаганнях взяли участь 41 спортсмен, 16 з яких - з порушенням зору, 10 - у класі сидячи, 15 - у класі стоячи.
Ковельчанка Юлія Батенкова-Бауман стала призеркою третього прикінцевого дня чемпіонату України - біатлон (спринт). Вона здобула срібну медаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє КовельРost.
Було розіграно 6 комплектів нагород серед спортсменів у класі сидячи, стоячи та з порушеннями зору. У змаганнях взяли участь 41 спортсмен, 16 з яких - з порушенням зору, 10 - у класі сидячи, 15 - у класі стоячи.
Ковельчанка Юлія Батенкова-Бауман стала призеркою третього прикінцевого дня чемпіонату України - біатлон (спринт). Вона здобула срібну медаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Нова символіка ЗСУ: на рукавах військових з’явиться череп. ФОТО
Сьогодні, 04:10
Біатлоністка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 03:06
Ще одна волинська громада – офіційно в ПЦУ
Сьогодні, 02:22
У Сумах 16-річний підліток побив і зґвалтував дівчину
Сьогодні, 01:38
Важкохвора юна волинянка продавала солодощі, щоб зібрати кошти собі на операцію. ФОТО
Сьогодні, 00:22