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Курс валют у Луцьку на 11 березня

Курс валют у Луцьку на 11 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.255, а продаж - 26.638.

Євро при купівлі становить - 29.516, при продажу - 30.152.

Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.416.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.690, продаж - 7.100.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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