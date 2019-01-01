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Забужко розвінчала міф про російськомовні міста

Забужко розвінчала міф про російськомовні міста
Письменниця, яка народилася в Луцьку, Оксана Забужко розвінчала міф про те, що у радянський період в українських містах говорили російською.

Насправді, у 60-ті роки всі міста центральної України розмовляли українською, проте русифікаторська політика голови УРСР Володимира Щербицького у 1972 —1989 роках призвела до панування російської у житті українців, розповіла вона інтерв'ю виданню opinion.ua, - передає gazeta.ua.

"Усім сільським дітям, які приїхали із села в місто вчитися в 1970-80-ті, розказували, ніби "в Украине города всегда говорили по-русски". І тут я витягаю свій автомат Калашнікова і говорю: "Ах ви ж курви! Тому що в 60-ті роки ще, даруйте, всі міста Центральної України розмовляли українською! А станом на 90-ті вже всі вони були "русскоязычные". Місто Черкаси, наприклад, заговорило російською за одне покоління. Щербиччина – це ж не "дисидентів заарештували", це цілий комплекс політтехнологій із перетворення українців на "новую историческую общность людей – советский народ", - розповіла Забужко.

Як приклад технологій русифікації Забужко навела створення в Україні великих підприємства із запрошенням працівників з усього Союзу.

"У кожному українському місті створювалось одне "градообразующее предприятие союзного значения" і туди з'їжджалися з усього Союзу. Школи, відповідно, ставали російськомовними. За одне покоління все місцеве забивається під плінтус. Через 20 років – "вас тут не стояло". А ще через 20 років приїжджає якийсь умовний Діма Кісільов, і починає тут керувати каналом і розповідати, що "всегда в Украине города были русскоязычные". І діти, вирослі на цих асфальтах, вже забули українську", - відзначила вона.

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Теги: Оксана Забужко, Україна
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