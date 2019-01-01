Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:03
У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу двох автомобілів.
Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження майна, шляхом підпалу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Сьогодні вночі на екстрену лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мазепи у Луцьку горять два автомобілі «Skoda Octavia» та «Renault Koleos», які належать мешканцям обласного центру. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
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На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи.
Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
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Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження майна, шляхом підпалу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Сьогодні вночі на екстрену лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мазепи у Луцьку горять два автомобілі «Skoda Octavia» та «Renault Koleos», які належать мешканцям обласного центру. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подія пов'язана з професійною діяльністю, – Савченко про підпал автівок волинських адвокатів
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи.
Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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