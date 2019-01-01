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Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал

Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: поліція відкрила кримінал
У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу двох автомобілів.

Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження майна, шляхом підпалу, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Сьогодні вночі на екстрену лінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мазепи у Луцьку горять два автомобілі «Skoda Octavia» та «Renault Koleos», які належать мешканцям обласного центру. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи.

Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває.

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Теги: підпал, Луцьк, Волинь
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