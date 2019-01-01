Волинь – перша в країні за рівнем задоволеності сімейними лікарями

Волинь займає перше місце серед інших областей за рівнем задоволеності сімейними лікарями.Про це стало відомо під час засідання групи управління субпроектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що відбулося під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Сергія Кошарука 11 березня 2019 року, - пише відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, таку інформацію озвучив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА, звітуючи про впровадження субпроекту на території області у 2018-му році.Нагадаємо, днями раніше головний медик області звітував про це перед Міністерством охорони здоров’я України та Світовим банком під час семінару за підсумками реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що проходив у Полтаві 4-6 березня 2019 року.- Перш за все, відзначили, що цей рік буде визначальним, адже проект діятиме до 2020-го року, а це означає, що усі контракти необхідно підписати вже в цьому році, аби спокійно працювати. Проект уже набрав обертів, тому найближчим часом за освоєнням коштів, думаю, ми будемо в числі лідерів. Загалом звіт області сприйнятий позитивно. Єдине – рекомендували прискорити освоєння коштів. Наразі Волинська область наздогнала середньоукраїнські показники за освоєнням коштів, хоча і мала з цим проблеми, за що і отримувала справедливі показники, - розповів про результати семінару Ігор Ващенюк.Так, на сьогоднійшній день у субпроекті освоєно коштів (здійснено виплат) 29 %, або майже 6 мільйонів доларів від суми позики. Підписано 86 контрактів на 14 мільйонів доларів США, які в стадії виконання, що становить 71,66 % від суми позики. Триває оцінка трьох пакетів на суму 4 млн 871,6 тисяч доларів США (обладнання, розхідні матеріали та меблі; програмний продукт для розширення функціоналу реєстру), оголошено торги на суму 166,5 тисяч доларів США (медобладнання), на розгляді Світового банку перебуває два пакети на загальну суму 40 тисяч доларів США (тренери, логістика навчальних модулів) й одна закупівля вартістю 466,7 тисячі доларів США готується до оголошення (будівельний компонент).- Найважчий та найпроблемніший компонент проекту – будівництво. Станом на сьогодні підписані 6 контрактів на реконструкцію/капітальний ремонт 32 об’єктів, на що передбачено використати у межах 45 % від суми позики. На більшості розпочалися вже будівельні роботи. Зараз на корекції проектно-кошторисної документації ще одна амбулаторія, але там попереднє погодження Банку вже є, тож незабаром будуть оголошені торги. Задіяно 10 підрядних організацій. Усі роботи плануємо завершити у цьому році, - зауважив Ігор Степанович.З обладнанням, за його словами, було менше проблем. Завдячуючи проекту, кожне робоче місце сімейного лікаря обладнане комп’ютером, тому область має одні з кращих в державі показників за підписанням декларацій.Окрім цього, встановлено три ангіографи: в обласній, Луцькій міській лікарнях та Ковельському МТМО. Обладнання – провідних європейських світових виробників (Siamens, Canon, Philips, Meditrade, Diatech, Human та ін) і високий рівень апаратури підтверджують лікарі, які працюють на ньому.Завдяки ІТ-компоненту в області створено і впроваджено медичну інформаційну систему «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області», дані якої захищено завдяки впровадженню комплексної системи захисту інформації, придбано комп'ютерне обладнання для ведення реєстру ( 533 комплекти), й усіх лікарів первинної ланки забезпечено технікою. Уже 2019-го відбулася закупівля програмного продукту для розширення функціоналу МІС «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області» шляхом трансформації його в Єдину систему електронної охорони здоров’я Волинської області» і триває оцінка отриманих пропозицій.Між іншим, у МІС «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області» включено 181 заклад охорони здоров’я. Нині там – понад 800 тисяч пацієнтів (при населенні області у межах мільйона осіб), з ним працює більш ніж 2,5 тисячі медпрацівників. Через реєстр підписано 664 тис. 10 декларацій в Ehealth. Цей реєстр – майже повноцінна електронна медична картка пацієнта.- Навчальний компонент – не такий помітний, але надзвичайно важливий. Навчання проводять наші тренери від первинки до третинки. Як результат, маємо зниження рівня госпіталізації, зниження виїзду швидкої допомоги до пацієнтів з гіпертонічними кризами та гострими коронарними атаками. Це свідчить про дуже злагоджену роботу як первинної ланки, так і вторинної та третинної, - відзначив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації.Вагомим кроком стало і те, у 2018 році управління охорони здоров’я Волинської ОДА здійснило першу закупівлю за кошти співфінансування субпроекту, придбавши 23 машини «Peugeot 301» вартістю 359 тисяч гривень кожна. Поруч із тим, у 2019 році заплановано придбання понад 50 транспортних засобів для потреб первинної ланки надання медичної допомоги.- В результаті такої роботи маємо зменшення на 2600 випадків при гіпертонічних кризах. Це дуже об’єктивний показник, який означає роботу як роботу проекту, так і програми «Доступні ліки», та президентської ініціативи розвитку первинної допомоги. 46 тисяч електрокардіограм передано з наших автомобілів швидкої допомоги, які обладнанні електрокардіографами з можливістю дистанційної передачі даних. І цілодобово у нашому центрі екстреної медицини сидять лікарі, які консультують чи є потреба госпіталізувати хворого чи ні. І це важливо, адже більшість бригад – це фельдшерські бригади, а фельдшер не завжди може правильно оцінити, - відзначив начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк.Підтвердженням цьому стали озвучені під час семінару в Полтаві дослідження «Індекс здоров’я. Україна». Так, щороку група дослідників проводить незалежне оцінювання-опитування населення з метою визначення рівня задоволеності громадян медичною допомогою.- За задоволеністю сімейними лікарями Волинь зайняла перше місце, а за задоволеністю рівнем надання медичної допомоги наша область в трійці лідерів. По співоплатах, які населення здійснює у медичних закладах, то область посіла сьоме місце. Зокрема, середня сума такої сплати на Волині становить 440 гривень. Для порівняння, то область, яка посіла перше місце, середню співоплату для громадян має 350 грн. Останні в такому рейтингу області мають найбільші суми співоплат, а саме – 1200-1300 грн. Наголошую, що це незалежне оцінювання і ми на нього ніяк вплинути не могли. Воно є у вільному доступі у мережі Інтернет. Найвищий рівень задоволеності усіма складовими системи охорони здоров’я висловили мешканці Волинської, Харківської і Херсонської областей, - розповів Ігор Степанович.Окрім того, Волинь – єдина область, де громадяни зверталися до лікарів, до яких вони не прикріплені, чи з якими вони не підписали декларації, лише у тих випадках, коли їх сімейний лікар фізично не міг цього зробити. Тобто, з базовими проблемами вони звертались лише до своїх сімейних лікарів. Також, за результатами дослідження, у нас найвищий в державі рівень задоволеності пологовим будинком.- Думаю, що багато в чому це завдячуючи і проекту в тому числі. Адже на сьогодні він уже набрав обертів і допоміг вирішити багато проблем. До слова, там проводили статистику за 5 років. Не дивлячись на те, що стартувала реформа, яка усіма сприймається не однозначно, та за останні два роки є дуже серйозне збільшення задоволеності рівнем охорони здоров’я, - резюмував головний медик області.