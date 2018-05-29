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Волинські плавці поїхали до Дніпра на чемпіонат України. ФОТО

Волинські плавці поїхали до Дніпра на чемпіонат України. ФОТО
У вівторок, 12 березня, команда молоді та команда юніорів Волинських плавців, в кількості 23-х спортсменів відбула в м. Дніпро для участі в чемпіонаті України серед молоді та юніорів з плавання.

Про це у facebook повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

"Ми всі чекаємо медального та очкового доробку від нашої сильної команди. Побажаємо легкої води, командних та особистих перемог!!! Онлайн трансляцію змагань можна буде переглянути на сайті Федерації плавання України 15-18.03.2019 року", - йдеться в повідомленні.


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Теги: плавання, спорт, чемпіонат, плавці
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