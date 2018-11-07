Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Пропонуємо ввести додатковий маршут або змінити уже існуючі , який пролягав би через вул. Львівську і Київський майдан. Після змін, що відбулися нещодавно (зміни маршруту №23 на №4) дану ділянку обслуговує лише один маршут №12. З ранку досить проблематично дістатись до роботи, оскільки один маршрут не взмозі забезпечити достатню кількість місць, - пише автор петиції Колбасюк Оксана Олегівна.



Підтримати петицію можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять ввести додатковий маршрут, який пролягав би через вулицю Львівську і Київський майдан.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."Пропонуємо ввести додатковий маршут або змінити уже існуючі , який пролягав би через вул. Львівську і Київський майдан. Після змін, що відбулися нещодавно (зміни маршруту №23 на №4) дану ділянку обслуговує лише один маршут №12. З ранку досить проблематично дістатись до роботи, оскільки один маршрут не взмозі забезпечити достатню кількість місць, - пише автор петиціїПідтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1222?fbclid=IwAR0wr6zCf4CcmW9Pz4KkiqbeKnpnbY9fHMiyhQHRfrRPwwN399UdzEfrAa0

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію