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Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську

Лучани просять запровадити додатковий маршрут через вулицю Львівську
Лучани просять ввести додатковий маршрут, який пролягав би через вулицю Львівську і Київський майдан.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Пропонуємо ввести додатковий маршут або змінити уже існуючі , який пролягав би через вул. Львівську і Київський майдан. Після змін, що відбулися нещодавно (зміни маршруту №23 на №4) дану ділянку обслуговує лише один маршут №12. З ранку досить проблематично дістатись до роботи, оскільки один маршрут не взмозі забезпечити достатню кількість місць, - пише автор петиції Колбасюк Оксана Олегівна.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1222?fbclid=IwAR0wr6zCf4CcmW9Pz4KkiqbeKnpnbY9fHMiyhQHRfrRPwwN399UdzEfrAa0

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Теги: маршрут, Луцьк
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