Нещасний випадок на волинському заводі: чому вантажівка переїхала людину





Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головко, - йдеться на офіційному сайті







Зі слів свідків та осіб причетних до нещасного випадку, комісія встановила, що причиною наїзду було не поставлення автомобіля на ручне гальмо під час вивантаження буряка.



Ярославом Головко зазначив, що у цьому випадку технічні та організаційні причини відсутні, а психофізіологічною причиною є смерть внаслідок протиправних дій інших осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мар'янівка Горохівського району вантажівка розчавила людину. Наразі комісія встановила, що стало причиною трагедії.Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області- йдеться на офіційному сайті Такий випадок стався 25 січня минулого року у селі Мар'янівка Горохівського району. Під час висипання буряка з вантажного автомобіля Рено з причепом, стався наїзд на підсобного працівника.Зі слів свідків та осіб причетних до нещасного випадку, комісія встановила, що причиною наїзду було не поставлення автомобіля на ручне гальмо під час вивантаження буряка.Ярославом Головко зазначив, що у цьому випадку технічні та організаційні причини відсутні, а психофізіологічною причиною є смерть внаслідок протиправних дій інших осіб.

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