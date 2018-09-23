На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
Сьогодні, 01:25
У Вінницькій області в гуртожитку Тульчинського вищого професійного училища №41 студент вбив 18-річного однокурсника ударом кухонного ножа в живіт.
Юнака привезли до лікарні, рана здавалася не дуже серйозною, однак невдовзі він помер на операційному столі. Повідомляють Факти ICTV.
Медики виявили у студента внутрішню кровотечу, їхні зусилля виявилися марними.
У поліції з’ясували, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку.
А потім один наніс удар іншому ножем в область черевної порожнини.
Конфлікт виник, за словами свідків, через їжу. Мовляв, Дмитро зайшов до кімнати Олександра попросити щось поїсти. Але йому відмовили, і нібито саме це розлютило голодного хлопця. Він схопив зі столу пляшку води і почав обливати усіх присутніх.
Сашко ще більше розлютився, коли помітив, що Дмитро пошкодив картину, яку той купив на подарунок своїй дівчині. І тут фатальну роль відіграв ніж, який опинився в кишені у Олександра.
В училищі кажуть, що Сашко завжди був доброзичливим, і хлопці раніше ніколи не конфліктували.
Наразі Олександр у слідчому ізоляторі, йому загрожує 10 років в’язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Юнака привезли до лікарні, рана здавалася не дуже серйозною, однак невдовзі він помер на операційному столі. Повідомляють Факти ICTV.
Медики виявили у студента внутрішню кровотечу, їхні зусилля виявилися марними.
У поліції з’ясували, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку.
А потім один наніс удар іншому ножем в область черевної порожнини.
Конфлікт виник, за словами свідків, через їжу. Мовляв, Дмитро зайшов до кімнати Олександра попросити щось поїсти. Але йому відмовили, і нібито саме це розлютило голодного хлопця. Він схопив зі столу пляшку води і почав обливати усіх присутніх.
Сашко ще більше розлютився, коли помітив, що Дмитро пошкодив картину, яку той купив на подарунок своїй дівчині. І тут фатальну роль відіграв ніж, який опинився в кишені у Олександра.
В училищі кажуть, що Сашко завжди був доброзичливим, і хлопці раніше ніколи не конфліктували.
Наразі Олександр у слідчому ізоляторі, йому загрожує 10 років в’язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
Сьогодні, 01:25
Волинським безробітним дали кошти на відкриття власної справи
Сьогодні, 00:13
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ
14 березень, 23:50
Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
14 березень, 23:31