На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу





Юнака привезли до лікарні, рана здавалася не дуже серйозною, однак невдовзі він помер на операційному столі. Повідомляють



Медики виявили у студента внутрішню кровотечу, їхні зусилля виявилися марними.



У поліції з’ясували, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку.



А потім один наніс удар іншому ножем в область черевної порожнини.



Конфлікт виник, за словами свідків, через їжу. Мовляв, Дмитро зайшов до кімнати Олександра попросити щось поїсти. Але йому відмовили, і нібито саме це розлютило голодного хлопця. Він схопив зі столу пляшку води і почав обливати усіх присутніх.



Сашко ще більше розлютився, коли помітив, що Дмитро пошкодив картину, яку той купив на подарунок своїй дівчині. І тут фатальну роль відіграв ніж, який опинився в кишені у Олександра.



В училищі кажуть, що Сашко завжди був доброзичливим, і хлопці раніше ніколи не конфліктували.



Наразі Олександр у слідчому ізоляторі, йому загрожує 10 років в’язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінницькій області в гуртожитку Тульчинського вищого професійного училища №41 студент вбив 18-річного однокурсника ударом кухонного ножа в живіт.Юнака привезли до лікарні, рана здавалася не дуже серйозною, однак невдовзі він помер на операційному столі. Повідомляють Факти ICTV Медики виявили у студента внутрішню кровотечу, їхні зусилля виявилися марними.У поліції з’ясували, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку.А потім один наніс удар іншому ножем в область черевної порожнини.Конфлікт виник, за словами свідків, через їжу. Мовляв,зайшов до кімнатипопросити щось поїсти. Але йому відмовили, і нібито саме це розлютило голодного хлопця. Він схопив зі столу пляшку води і почав обливати усіх присутніх.Сашко ще більше розлютився, коли помітив, що Дмитро пошкодив картину, яку той купив на подарунок своїй дівчині. І тут фатальну роль відіграв ніж, який опинився в кишені у Олександра.В училищі кажуть, що Сашко завжди був доброзичливим, і хлопці раніше ніколи не конфліктували.Наразі Олександр у слідчому ізоляторі, йому загрожує 10 років в’язниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію