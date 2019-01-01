На Волині мотоцикліст врізався у паркан, хлопець – у реанімації
Сьогодні, 12:15
Учора, 14 березня, на автодорозі у селі Боровне Камінь-Каширського району мотоцикл «Geon PN-200» врізався у паркан.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом мотоциклу перебував 22-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у паркан.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
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Внаслідок автопригоди мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом мотоциклу перебував 22-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у паркан.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
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