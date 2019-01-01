В озеро Пісочне випустили тисячі карасиків. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Івашковський, - пише



«13 березня на території санаторію «Лісова пiсня» силами місцевої громади зарибнили озеро Пісочне мальком карася. Самі бачите, рибки чимало. За домовленістю між усіма рибалками на озері заборонили масовий вилов риби. Нехай росте і росте на радість всім...» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стараннями місцевої громади в озеро Пісочне випустили мальки карасів.Про це на своїй сторінці у Facebook написав, - пише Район.Шацьк «13 березня на території санаторію «Лісова пiсня» силами місцевої громади зарибнили озеро Пісочне мальком карася. Самі бачите, рибки чимало. За домовленістю між усіма рибалками на озері заборонили масовий вилов риби. Нехай росте і росте на радість всім...» – йдеться у дописі.

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