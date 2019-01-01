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В озеро Пісочне випустили тисячі карасиків. ВІДЕО

В озеро Пісочне випустили тисячі карасиків. ВІДЕО
Стараннями місцевої громади в озеро Пісочне випустили мальки карасів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Івашковський, - пише Район.Шацьк.

«13 березня на території санаторію «Лісова пiсня» силами місцевої громади зарибнили озеро Пісочне мальком карася. Самі бачите, рибки чимало. За домовленістю між усіма рибалками на озері заборонили масовий вилов риби. Нехай росте і росте на радість всім...» – йдеться у дописі.


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Теги: риба, Пісочне
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