«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю
Сьогодні, 09:40
Завершальний спаринг у Туреччині футболісти "Волині" проводили проти ще одного суперника з Білорусі – мінського "Луча".
Про це повідомляє UA.Футбол.
"Волинь" – "Луч" 1:1
У складі "Волині" грали: Когут, Сімінін, Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Волошинович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко. Останній забив гол у ворота суперника.
На заміну виходили: Ульянов, Западня, Климець та гравці на перегляді.
Сьогодні, 16 березня, зранку "Волинь" повернеться до України, де готуватиметься уже безпосередньо до поєдинку проти краматорського "Авангарда", який відбудеться 23 березня у Луцьку.
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Про це повідомляє UA.Футбол.
"Волинь" – "Луч" 1:1
У складі "Волині" грали: Когут, Сімінін, Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Волошинович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко. Останній забив гол у ворота суперника.
На заміну виходили: Ульянов, Западня, Климець та гравці на перегляді.
Сьогодні, 16 березня, зранку "Волинь" повернеться до України, де готуватиметься уже безпосередньо до поєдинку проти краматорського "Авангарда", який відбудеться 23 березня у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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