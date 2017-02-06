«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю





Про це повідомляє



"Волинь" – "Луч" 1:1



У складі "Волині" грали: Когут, Сімінін, Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Волошинович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко. Останній забив гол у ворота суперника.



На заміну виходили: Ульянов, Западня, Климець та гравці на перегляді.



Сьогодні, 16 березня, зранку "Волинь" повернеться до України, де готуватиметься уже безпосередньо до поєдинку проти краматорського "Авангарда", який відбудеться 23 березня у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершальний спаринг у Туреччині футболісти "Волині" проводили проти ще одного суперника з Білорусі – мінського "Луча".Про це повідомляє UA.Футбол "Волинь" – "Луч" 1:1У складі "Волині" грали:Останній забив гол у ворота суперника.На заміну виходили:та гравці на перегляді.Сьогодні, 16 березня, зранку "Волинь" повернеться до України, де готуватиметься уже безпосередньо до поєдинку проти краматорського "Авангарда", який відбудеться 23 березня у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію