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«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю

«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю
Завершальний спаринг у Туреччині футболісти "Волині" проводили проти ще одного суперника з Білорусі – мінського "Луча".

Про це повідомляє UA.Футбол.

"Волинь" – "Луч" 1:1

У складі "Волині" грали: Когут, Сімінін, Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Волошинович, Сіаваш, Кожанов, Карпенко. Останній забив гол у ворота суперника.

На заміну виходили: Ульянов, Западня, Климець та гравці на перегляді.

Сьогодні, 16 березня, зранку "Волинь" повернеться до України, де готуватиметься уже безпосередньо до поєдинку проти краматорського "Авангарда", який відбудеться 23 березня у Луцьку.

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Теги: Волинь, Туреччина, футбол
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