вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям

Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
На пожежі у місті Нововолинську вогнеборці врятували сусідку погорільців - молоду маму з 1,5 місячним немовлям.

Про це йдеться на сторінці УДСНС Волині у facebook.

До слова, ще одного новонародженого малюка медики рятували від отруєння невідомим газом. Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.

Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: немовля, пожежа, порятунок, ДНСН, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
У Луцьку пом'янули митрополита Якова (Панчука). ФОТО
Сьогодні, 20:43
У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки
Сьогодні, 20:02
Помер журналіст журналу «Фокус»: колеги звинувачують медиків
Сьогодні, 19:19
Два села на Волині залишають Московський патріархат
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
Без спецодягу та техніки: волинський рятувальник витягнув з пожежі стареньку односельчанку. ФОТО Без спецодягу та техніки: волинський рятувальник витягнув з пожежі стареньку односельчанку. ФОТО
28 лютий, 21:43
На Волині горів гаражний кооператив На Волині горів гаражний кооператив
01 січень, 16:04
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
09 жовтень, 2018, 16:50
У Нововолинську згоріло авто з водієм: розповіли подробиці У Нововолинську згоріло авто з водієм: розповіли подробиці
05 жовтень, 2018, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
 0
У Луцьку пом'янули митрополита Якова (Панчука). ФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки
Сьогодні, 20:02
 0
Помер журналіст журналу «Фокус»: колеги звинувачують медиків
Сьогодні, 19:19
 0
Два села на Волині залишають Московський патріархат
Сьогодні, 18:49
 0
Медіа
відео
1/8