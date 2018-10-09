Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
На пожежі у місті Нововолинську вогнеборці врятували сусідку погорільців - молоду маму з 1,5 місячним немовлям.
Про це йдеться на сторінці УДСНС Волині у facebook.
До слова, ще одного новонародженого малюка медики рятували від отруєння невідомим газом. Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці УДСНС Волині у facebook.
До слова, ще одного новонародженого малюка медики рятували від отруєння невідомим газом. Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
У Луцьку пом'янули митрополита Якова (Панчука). ФОТО
Сьогодні, 20:43
Помер журналіст журналу «Фокус»: колеги звинувачують медиків
Сьогодні, 19:19
Два села на Волині залишають Московський патріархат
Сьогодні, 18:49