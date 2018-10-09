Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям





Про це йдеться на сторінці УДСНС Волині у



До слова, ще одного новонародженого малюка медики рятували від





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пожежі у місті Нововолинську вогнеборці врятували сусідку погорільців - молоду маму з 1,5 місячним немовлям.Про це йдеться на сторінці УДСНС Волині у facebook До слова, ще одного новонародженого малюка медики рятували від отруєння невідомим газом . Прикрий випадок стався у четвер, 14 березня.

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