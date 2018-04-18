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У Луцьку замість парку – сміттєзвалище. ВІДЕО

У Луцьку замість парку – сміттєзвалище. ВІДЕО
На території парку поблизу Палацу учнівської молоді справжнє сміттєзвалище. Лучани кажуть, що намагались прибирати його самостійно, проте за кілька днів – усе знову засипане сміттям.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Пакети, скляні та пластикові пляшки, підгузки, автомобільні шини та навіть жіночі аксесуари – таку багату колекцію можна побачити у парку. А поряд – дитяча залізниця, колія якої проходить цією територією і сміттєві краєвиди навряд чи миуватимуть око маленьких пасажирів потяга "Юність".

Деталі – в сюжеті.



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Теги: парк, сміттєзвалище, ботанічний сад, слоник
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