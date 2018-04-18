У Луцьку замість парку – сміттєзвалище. ВІДЕО





Йдеться в сюжеті



Пакети, скляні та пластикові пляшки, підгузки, автомобільні шини та навіть жіночі аксесуари – таку багату колекцію можна побачити у парку. А поряд – дитяча залізниця, колія якої проходить цією територією і сміттєві краєвиди навряд чи миуватимуть око маленьких пасажирів потяга "Юність".



Деталі – в сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території парку поблизу Палацу учнівської молоді справжнє сміттєзвалище. Лучани кажуть, що намагались прибирати його самостійно, проте за кілька днів – усе знову засипане сміттям.Йдеться в сюжеті 12 каналу Пакети, скляні та пластикові пляшки, підгузки, автомобільні шини та навіть жіночі аксесуари – таку багату колекцію можна побачити у парку. А поряд – дитяча залізниця, колія якої проходить цією територією і сміттєві краєвиди навряд чи миуватимуть око маленьких пасажирів потяга "Юність".Деталі – в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію