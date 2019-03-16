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Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО

Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО
Пластичні хірурги Ковельського МТМО за день прооперували чотирьох пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.

"Субота, 16.03.2019 року. Ось так «відпочивають» наші пластичні хірурги: 4 ОПЕРАЦІЇ ТА 9 КОНСУЛЬТАЦІЙ.

Відтепер двоє пацієнток хизуватимуться ідеальним носом, один пацієнт бездоганними вухами і одна пацієнтка шикарним бюстом!!!

Несумнівайтись, ми зробимо Вас бездоганними!!!", - йдеться в дописі.

Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО

Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО

Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО

Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО


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Теги: Ковельське МТМО, пластична операція, хірург
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