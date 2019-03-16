Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Пластичні хірурги Ковельського МТМО за день прооперували чотирьох пацієнтів.
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Субота, 16.03.2019 року. Ось так «відпочивають» наші пластичні хірурги: 4 ОПЕРАЦІЇ ТА 9 КОНСУЛЬТАЦІЙ.
Відтепер двоє пацієнток хизуватимуться ідеальним носом, один пацієнт бездоганними вухами і одна пацієнтка шикарним бюстом!!!
Несумнівайтись, ми зробимо Вас бездоганними!!!", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Субота, 16.03.2019 року. Ось так «відпочивають» наші пластичні хірурги: 4 ОПЕРАЦІЇ ТА 9 КОНСУЛЬТАЦІЙ.
Відтепер двоє пацієнток хизуватимуться ідеальним носом, один пацієнт бездоганними вухами і одна пацієнтка шикарним бюстом!!!
Несумнівайтись, ми зробимо Вас бездоганними!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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