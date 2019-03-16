Волинські пластичні хірурги за день зробили красивішими одразу чотирьох пацієнтів. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у



"Субота, 16.03.2019 року. Ось так «відпочивають» наші пластичні хірурги: 4 ОПЕРАЦІЇ ТА 9 КОНСУЛЬТАЦІЙ.



Відтепер двоє пацієнток хизуватимуться ідеальним носом, один пацієнт бездоганними вухами і одна пацієнтка шикарним бюстом!!!



Несумнівайтись, ми зробимо Вас бездоганними!!!", - йдеться в дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пластичні хірурги Ковельського МТМО за день прооперували чотирьох пацієнтів.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook "Субота, 16.03.2019 року. Ось так «відпочивають» наші пластичні хірурги: 4 ОПЕРАЦІЇ ТА 9 КОНСУЛЬТАЦІЙ.Відтепер двоє пацієнток хизуватимуться ідеальним носом, один пацієнт бездоганними вухами і одна пацієнтка шикарним бюстом!!!Несумнівайтись, ми зробимо Вас бездоганними!!!", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію