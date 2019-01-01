Небайдужих закликають допомогти важкохворій волинянці. ФОТО
Сьогодні, 22:30
Молода бібліотекарка із села Залізниця, Любешівського району Зоряна Черевко потребує допомоги небайдужих.
Жінці поставили страшний діагноз: низькодиференційована аденокарцинома тіла і переддвір'я пілоруса шлунка з вростанням в поперечно-ободову кишку Т4 Nx M1 G3, ст. IV, кл. гр. IV. Канцероматоз очеревини малого тазу та купола діафрагми. Асцит. Двобічний гідронефроз 2 ст. НЦД. Про це у facebook пише Олена Набойчик.
"Маючи лише 35 років вже втратила сестру та маму. А зараз страшна хвороба спіткала і саму жінку.
Давайте всі разом допоможемо в лікуванні Зоряни.
Стан жінки з кожним днем погіршується, біль посилюється в рази. Жінці довелося звернутися до закордонних лікарів, які спробували допомогти, проте хвороба важка. Наразі жінка повернулася в рідну Україну.
Кожен хто бачить цей пост републійте.
Відмовтеся сьогодні від чашки кави. Переведіть ці кошти на порятунок ще одного життя.
Дякую наперед за вашу небайдужість, за численні репости, поради. Дякую за кожну гривню, яка прийде на рахунок.
Світ не без добрих людей, і я в цьому переконана! Нехай Бог вам всім віддячить за доброту та підтримку сторицею", - йдеться в дописі.
Реквізити для допомоги:
Номер карти ПриватБанку: 4149497872747086 Черевко Ігор Олександрович (чоловік)
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Жінці поставили страшний діагноз: низькодиференційована аденокарцинома тіла і переддвір'я пілоруса шлунка з вростанням в поперечно-ободову кишку Т4 Nx M1 G3, ст. IV, кл. гр. IV. Канцероматоз очеревини малого тазу та купола діафрагми. Асцит. Двобічний гідронефроз 2 ст. НЦД. Про це у facebook пише Олена Набойчик.
"Маючи лише 35 років вже втратила сестру та маму. А зараз страшна хвороба спіткала і саму жінку.
Давайте всі разом допоможемо в лікуванні Зоряни.
Стан жінки з кожним днем погіршується, біль посилюється в рази. Жінці довелося звернутися до закордонних лікарів, які спробували допомогти, проте хвороба важка. Наразі жінка повернулася в рідну Україну.
Кожен хто бачить цей пост републійте.
Відмовтеся сьогодні від чашки кави. Переведіть ці кошти на порятунок ще одного життя.
Дякую наперед за вашу небайдужість, за численні репости, поради. Дякую за кожну гривню, яка прийде на рахунок.
Світ не без добрих людей, і я в цьому переконана! Нехай Бог вам всім віддячить за доброту та підтримку сторицею", - йдеться в дописі.
Реквізити для допомоги:
Номер карти ПриватБанку: 4149497872747086 Черевко Ігор Олександрович (чоловік)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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