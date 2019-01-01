Небайдужих закликають допомогти важкохворій волинянці. ФОТО

Молода бібліотекарка із села Залізниця, Любешівського району Зоряна Черевко потребує допомоги небайдужих.Жінці поставили страшний діагноз: низькодиференційована аденокарцинома тіла і переддвір'я пілоруса шлунка з вростанням в поперечно-ободову кишку Т4 Nx M1 G3, ст. IV, кл. гр. IV. Канцероматоз очеревини малого тазу та купола діафрагми. Асцит. Двобічний гідронефроз 2 ст. НЦД. Про це у facebook пише"Маючи лише 35 років вже втратила сестру та маму. А зараз страшна хвороба спіткала і саму жінку.Давайте всі разом допоможемо в лікуванні Зоряни.Стан жінки з кожним днем ​​погіршується, біль посилюється в рази. Жінці довелося звернутися до закордонних лікарів, які спробували допомогти, проте хвороба важка. Наразі жінка повернулася в рідну Україну.Кожен хто бачить цей пост републійте.Відмовтеся сьогодні від чашки кави. Переведіть ці кошти на порятунок ще одного життя.Дякую наперед за вашу небайдужість, за численні репости, поради. Дякую за кожну гривню, яка прийде на рахунок.Світ не без добрих людей, і я в цьому переконана! Нехай Бог вам всім віддячить за доброту та підтримку сторицею", - йдеться в дописі.