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Волинянин загинув у пожежі

Волинянин загинув у пожежі
Внаслідок пожежі на Волині загинув 68-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

15 березня трапилась пожежа у приватному житловому будинку у селі Судче Любешівського району. Внаслідок пожежі загинув власник будинку, 1950 року народження.

Попередня причина пожежі за даними рятувальників - необережне поводження з вогнем під час куріння.

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Теги: пожежа, смерть, Волинь
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