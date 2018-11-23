Волинянин загинув у пожежі





Про це Інформаційному агентству



15 березня трапилась пожежа у приватному житловому будинку у селі Судче Любешівського району. Внаслідок пожежі загинув власник будинку, 1950 року народження.



Попередня причина пожежі за даними рятувальників - необережне поводження з вогнем під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пожежі на Волині загинув 68-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.15 березня трапилась пожежа у приватному житловому будинку у селі Судче Любешівського району. Внаслідок пожежі загинув власник будинку, 1950 року народження.Попередня причина пожежі за даними рятувальників - необережне поводження з вогнем під час куріння.

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