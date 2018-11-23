Волинянин загинув у пожежі
Сьогодні, 11:20
Внаслідок пожежі на Волині загинув 68-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
15 березня трапилась пожежа у приватному житловому будинку у селі Судче Любешівського району. Внаслідок пожежі загинув власник будинку, 1950 року народження.
Попередня причина пожежі за даними рятувальників - необережне поводження з вогнем під час куріння.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
15 березня трапилась пожежа у приватному житловому будинку у селі Судче Любешівського району. Внаслідок пожежі загинув власник будинку, 1950 року народження.
Попередня причина пожежі за даними рятувальників - необережне поводження з вогнем під час куріння.
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