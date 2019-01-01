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Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан

Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Народний депутат Ігор Лапін провів 8 зустрічей, на яких побувало більше тисячі лучан.

Про це народний обранець пише на своїй сторінці в соціальній мережі facebook.

“За останній період, а особливо в ці вихідні провів 8 зустрічей з лучанами. В дворах і актових залах. Більше ніж 1000 мешканців… Відверто хочу сказати депутатам-колегам: не цурайтесь і йдіть до людей не лише перед виборами. Навіть коли до вас в дворі підійшло 30-40 людей виділяйте їм час, цінуйте те, що вони вас слухають. Ну і звичайно вмійте розмовляти в переповнених залах, де по 300-400 людей”, – написав парламентар.

“Доводьте свою позицію і вмійте вислуховувати їхню”, – додав він.

Ігор Лапін у своєму дописі повідомив, що під час зустрічі з виборцями говорили про все – від вивозу сміття і дитячих майданчиків до – куди ділась ядерна зброя в Україні. Від 27-ї школи і Центру реабілітації учасників АТО до – третьої світової війни. Від програми «Безпечне місто» до – питань відповідальності влади різних рівнів.

Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан
Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан

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Теги: Ігор Лапін, зустрічі, лучани
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