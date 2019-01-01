Нардеп Ігор Лапін провів зустрічі, на які прийшли понад 1000 лучан

Народний депутатпровів 8 зустрічей, на яких побувало більше тисячі лучан.Про це народний обранець пише на своїй сторінці в соціальній мережі facebook.“За останній період, а особливо в ці вихідні провів 8 зустрічей з лучанами. В дворах і актових залах. Більше ніж 1000 мешканців… Відверто хочу сказати депутатам-колегам: не цурайтесь і йдіть до людей не лише перед виборами. Навіть коли до вас в дворі підійшло 30-40 людей виділяйте їм час, цінуйте те, що вони вас слухають. Ну і звичайно вмійте розмовляти в переповнених залах, де по 300-400 людей”, – написав парламентар.“Доводьте свою позицію і вмійте вислуховувати їхню”, – додав він.Ігор Лапін у своєму дописі повідомив, що під час зустрічі з виборцями говорили про все – від вивозу сміття і дитячих майданчиків до – куди ділась ядерна зброя в Україні. Від 27-ї школи і Центру реабілітації учасників АТО до – третьої світової війни. Від програми «Безпечне місто» до – питань відповідальності влади різних рівнів.