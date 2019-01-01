Учитель з Волині побував у шведських школах: що його найбільше вразило





Своїми враженнями про саму поїздку, зокрема про освіту цієї країни, він поділився на своїй сторінці у facebook, - пише газета



Одне із завдань шведської системи освіти - виключити конкуренцію між учнями. Тут не заохочуються найрозумніші, не засуджуються ті, хто «відстає». Тих, хто не встигає за шкільною програмою, не карають і не сварять, а намагаються підтягнути.



Дитячий садок у Швеції - рай для малечі, тут вчать жити в колективі, закладають моральні цінності. За групою з 15-19 діток зазвичай наглядає три вихователі плюс іноді асистенти.



Навчальний рік у школах Швеції починається в кінці серпня.

Із 7 років усі діти повинні піти в школу. У цій країні обов’язкова 9-річна шкільна освіта: початкова (1-3 кл.), середня (4-6 кл.), старша (7-9 кл.). Вища школа — гімназія (3 роки навчання). На вибір школяра є 3 варіанти: професійні, технічні чи академічні програми.



Життя шведів у молодших класах досить розслаблене. Одне домашнє завдання на тиждень по одному з предметів, ніяких важких рюкзаків (підручники і зошити зберігаються в школі), а недавно дітям почали видавати "айпади" на заняттях. До дошки тут виходять тільки для презентацій проектів, які шведські учні зазвичай роблять в групах по кілька дітей. При цьому біологія, географія, хімія та інші природничі науки починають вчити на багато пізніше, ніж в українських школах.



У Швеції аж до 7 класу ці предмети об'єднані в один - щось на зразок природознавства. На таких уроках діти в основному ставлять досліди, а не зубрять таблицю Менделеєва або будову клітин. До речі, «мудрованих» домашніх завдань там немає, тому що проходять весь матеріал на уроках.



До 5 класу включно учні не отримують оцінок. На другий рік дітей не залишають. Вчитель кілька разів на рік проводить індивідуальні зустрічі з батьками, щоб вони могли відслідковувати успішність дітей. Втім у середній школі (з 7 по 9 клас) починається справжня навчання: після начитки лекцій і семінарів з тих чи інших предметів в кінці кожного семестру дітям дають контрольні тести. Три найскладніших тести в один день наприкінці семестру - нормальна практика.



Вчаться шведи 12 класів, до 18 років. Після 9-го класу починається гімназія, і тут, нарешті, можна вибрати спеціалізацію - математика, мова або щось інше. Проте спеціалізовані гімназії в Швеції мало поширені.



Після закінчення 9 класу переважна більшість підлітків продовжує навчання в гімназіях. Для вступу в гімназію необхідно закінчити школу і успішно здати три випускні національні іспити: шведська мова, англійська мова, математика. Рівень вимог залежить від престижності гімназії.



Шведські школярі отримують стипендію. У перекладі на американську валюту, вона становить 187 доларів на місяць.



Вивчення предметів ділиться на рівні. Фізика може вивчатися на двох рівнях складності, математика — на п'яти рівнях, англійська — на семи. Чим вищий рівень, тим більше навчальних годин виділяється на вивчення предмету.



Для зарахування до вузу після закінчення гімназії необхідно мати запис в атестаті про успішне освоєння різних предметів на певному рівні. Наприклад, на одну з технічних спеціальностей ВНЗ приймають випускників гімназій, які вивчали фізику на другому рівні, математику на четвертому рівні, а англійську — на шостому.



Учні початкових класів безкоштовно отримують зошити, ручки, олівці, папір і багато іншого. Є безкоштовні щоденні обіди в шкільній їдальні. Походи та екскурсії для школярів - безкоштовні. Якщо школа знаходиться далеко від місця проживання учня, йому видають безкоштовний проїзний квиток. У ряді шкіл безкоштовно навчають грати на одному з музичних інструментів (на вибір дитини). В системі освіти важливу роль відіграють заняття спортом.



Учні мають право переписувати будь-яку контрольну роботу, крім національного іспиту.



Вчителі підтримують дружні стосунки з дітьми. Нормальним вважається звернення до вчителя по імені. Навчання будується на принципах ставлення до дитини, як до рівного. Дитину визнають повноправною особистістю, тому діти люблять ходити до школи.



Приватної освіти в Швеції немає: всі дитячі садки та школи фінансуються муніципалітетом. У місцевої влади 40% усіх витрат іде на освіту. До слова, головне джерело доходів муніципалітету - це податок на доходи фізичних осіб, з цих доходів 30% залишаються у місцевої влади.



"Ось така вона, освіта у Швеції. Чи може наша країна коли-небудь досягнути такого розвитку? Я думаю, що так! Але такий розвиток Україні може гарантувати лише рівність усіх перед законом та домінування економіки над політикою, якої у нашому житті дуже і дуже багато".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями керівник Залізницького ліцею імені Івана Пасевича, що знаходиться у Любешівському районі, повернувся із інтеграційної поїздки до Швеції.Своїми враженнями про саму поїздку, зокрема про освіту цієї країни, він поділився на своїй сторінці у facebook, - пише газета Нове життя Одне із завдань шведської системи освіти - виключити конкуренцію між учнями. Тут не заохочуються найрозумніші, не засуджуються ті, хто «відстає». Тих, хто не встигає за шкільною програмою, не карають і не сварять, а намагаються підтягнути.Дитячий садок у Швеції - рай для малечі, тут вчать жити в колективі, закладають моральні цінності. За групою з 15-19 діток зазвичай наглядає три вихователі плюс іноді асистенти.Навчальний рік у школах Швеції починається в кінці серпня.Із 7 років усі діти повинні піти в школу. У цій країні обов’язкова 9-річна шкільна освіта: початкова (1-3 кл.), середня (4-6 кл.), старша (7-9 кл.). Вища школа — гімназія (3 роки навчання). На вибір школяра є 3 варіанти: професійні, технічні чи академічні програми.Життя шведів у молодших класах досить розслаблене. Одне домашнє завдання на тиждень по одному з предметів, ніяких важких рюкзаків (підручники і зошити зберігаються в школі), а недавно дітям почали видавати "айпади" на заняттях. До дошки тут виходять тільки для презентацій проектів, які шведські учні зазвичай роблять в групах по кілька дітей. При цьому біологія, географія, хімія та інші природничі науки починають вчити на багато пізніше, ніж в українських школах.У Швеції аж до 7 класу ці предмети об'єднані в один - щось на зразок природознавства. На таких уроках діти в основному ставлять досліди, а не зубрять таблицю Менделеєва або будову клітин. До речі, «мудрованих» домашніх завдань там немає, тому що проходять весь матеріал на уроках.До 5 класу включно учні не отримують оцінок. На другий рік дітей не залишають. Вчитель кілька разів на рік проводить індивідуальні зустрічі з батьками, щоб вони могли відслідковувати успішність дітей. Втім у середній школі (з 7 по 9 клас) починається справжня навчання: після начитки лекцій і семінарів з тих чи інших предметів в кінці кожного семестру дітям дають контрольні тести. Три найскладніших тести в один день наприкінці семестру - нормальна практика.Вчаться шведи 12 класів, до 18 років. Після 9-го класу починається гімназія, і тут, нарешті, можна вибрати спеціалізацію - математика, мова або щось інше. Проте спеціалізовані гімназії в Швеції мало поширені.Після закінчення 9 класу переважна більшість підлітків продовжує навчання в гімназіях. Для вступу в гімназію необхідно закінчити школу і успішно здати три випускні національні іспити: шведська мова, англійська мова, математика. Рівень вимог залежить від престижності гімназії.Шведські школярі отримують стипендію. У перекладі на американську валюту, вона становить 187 доларів на місяць.Вивчення предметів ділиться на рівні. Фізика може вивчатися на двох рівнях складності, математика — на п'яти рівнях, англійська — на семи. Чим вищий рівень, тим більше навчальних годин виділяється на вивчення предмету.Для зарахування до вузу після закінчення гімназії необхідно мати запис в атестаті про успішне освоєння різних предметів на певному рівні. Наприклад, на одну з технічних спеціальностей ВНЗ приймають випускників гімназій, які вивчали фізику на другому рівні, математику на четвертому рівні, а англійську — на шостому.Учні початкових класів безкоштовно отримують зошити, ручки, олівці, папір і багато іншого. Є безкоштовні щоденні обіди в шкільній їдальні. Походи та екскурсії для школярів - безкоштовні. Якщо школа знаходиться далеко від місця проживання учня, йому видають безкоштовний проїзний квиток. У ряді шкіл безкоштовно навчають грати на одному з музичних інструментів (на вибір дитини). В системі освіти важливу роль відіграють заняття спортом.Учні мають право переписувати будь-яку контрольну роботу, крім національного іспиту.Вчителі підтримують дружні стосунки з дітьми. Нормальним вважається звернення до вчителя по імені. Навчання будується на принципах ставлення до дитини, як до рівного. Дитину визнають повноправною особистістю, тому діти люблять ходити до школи.Приватної освіти в Швеції немає: всі дитячі садки та школи фінансуються муніципалітетом. У місцевої влади 40% усіх витрат іде на освіту. До слова, головне джерело доходів муніципалітету - це податок на доходи фізичних осіб, з цих доходів 30% залишаються у місцевої влади."Ось така вона, освіта у Швеції. Чи може наша країна коли-небудь досягнути такого розвитку? Я думаю, що так! Але такий розвиток Україні може гарантувати лише рівність усіх перед законом та домінування економіки над політикою, якої у нашому житті дуже і дуже багато".

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