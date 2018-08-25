На Волині пройдуть стрілецькі навчання для прикордонників
Сьогодні, 22:50
Три дні просять бути обережними у Любешеві, оскільки можна наразити себе на небезпеку.
З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї, – пише Район.Любешів.
Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці селища Любешів протягом 20-22 березня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00.
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З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї, – пише Район.Любешів.
Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці селища Любешів протягом 20-22 березня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00.
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