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На Волині пройдуть стрілецькі навчання для прикордонників

На Волині пройдуть стрілецькі навчання для прикордонників
Три дні просять бути обережними у Любешеві, оскільки можна наразити себе на небезпеку.

З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї, – пише Район.Любешів.

Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці селища Любешів протягом 20-22 березня 2019 року, в період з 10.00 до 17.00.

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Теги: стрілецькі навчання, прикордонна служба, Дольськ
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