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У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області

У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області
Усіх охочих кличуть доєднатися до традиційної еко-акції "Зробимо Луцьк чистим".

Про це повідомили організатори події.

Масштабне прибирання Луцька відбудеться 19 квітня, початок - 11:00

"До найбільшого прибирання області долучаються всі охочі і свідомі мешканці міста. Вони можуть прийти вже на вибрані території, або ж запропонувати свою ділянку для прибирання. Битва зі сміттям відбувається в один і той же час по всій області.

Чим можеш допомогти конкретно ТИ?
- доєднатися до однієї із зон прибирання;
- самостійно організувати прибирання певної території;
- поширити інформацію про ініціативу серед друзів;

Як це відбувається?
-
Усі питання та пропозиції приймає координатор акції у Волинській області та у місті Луцьку – Дем'ян Петрик", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області

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Теги: сміття, прибирання
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