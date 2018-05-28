У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області
Сьогодні, 18:44
Усіх охочих кличуть доєднатися до традиційної еко-акції "Зробимо Луцьк чистим".
Про це повідомили організатори події.
Масштабне прибирання Луцька відбудеться 19 квітня, початок - 11:00
"До найбільшого прибирання області долучаються всі охочі і свідомі мешканці міста. Вони можуть прийти вже на вибрані території, або ж запропонувати свою ділянку для прибирання. Битва зі сміттям відбувається в один і той же час по всій області.
Чим можеш допомогти конкретно ТИ?
- доєднатися до однієї із зон прибирання;
- самостійно організувати прибирання певної території;
- поширити інформацію про ініціативу серед друзів;
Як це відбувається?
-
Усі питання та пропозиції приймає координатор акції у Волинській області та у місті Луцьку – Дем'ян Петрик", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили організатори події.
Масштабне прибирання Луцька відбудеться 19 квітня, початок - 11:00
"До найбільшого прибирання області долучаються всі охочі і свідомі мешканці міста. Вони можуть прийти вже на вибрані території, або ж запропонувати свою ділянку для прибирання. Битва зі сміттям відбувається в один і той же час по всій області.
Чим можеш допомогти конкретно ТИ?
- доєднатися до однієї із зон прибирання;
- самостійно організувати прибирання певної території;
- поширити інформацію про ініціативу серед друзів;
Як це відбувається?
-
Усі питання та пропозиції приймає координатор акції у Волинській області та у місті Луцьку – Дем'ян Петрик", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Син організував власне викрадення, аби отримати викуп у матері
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області
Сьогодні, 18:44
Лучанам безкоштовно покажуть новий український фільм
Сьогодні, 18:35