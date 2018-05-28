У Луцьку влаштують наймасштабнішу битву зі сміттям в області





Про це



Масштабне прибирання Луцька відбудеться 19 квітня, початок - 11:00



"До найбільшого прибирання області долучаються всі охочі і свідомі мешканці міста. Вони можуть прийти вже на вибрані території, або ж запропонувати свою ділянку для прибирання. Битва зі сміттям відбувається в один і той же час по всій області.



Чим можеш допомогти конкретно ТИ?

- доєднатися до однієї із зон прибирання;

- самостійно організувати прибирання певної території;

- поширити інформацію про ініціативу серед друзів;



Як це відбувається?

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Усі питання та пропозиції приймає координатор акції у Волинській області та у місті Луцьку – Дем'ян Петрик", - йдеться у повідомленні.





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